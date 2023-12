Trabajadores de dos hoteles en Pasadena harán huelga antes del Desfile de las Rosas

Junto con los sonidos de alegría y los asistentes al desfile, Pasadena también puede escuchar cánticos de huelga el fin de semana de Año Nuevo.

El sindicato Unite Here Local 11 anunció que los trabajadores en Hilton y Hyatt Place en Pasadena están planeando hacer una huelga en la víspera de Año Nuevo, a las 6 a.m., antes del Desfile del Torneo de las Rosas, como parte de una disputa laboral en curso en hoteles en el área de Los Ángeles.

Si bien algunos operadores hoteleros y el Sindicato han llegado a un acuerdo, Unite Here Local 11 dice que Hilton y Hyatt Place en Pasadena no lo han hecho.

Trabajadores de hoteles que se encuentran en huelga salieron a manifestarse, pidiendo mejores salarios.

“No ganamos suficiente dinero para mantener a nuestras familias”, dijo Alberto Tostado, empleado de Hilton Pasadena. Tostado dijo que quiere “un contrato justo con un mejor seguro médico para que podamos permitirnos vivir en la ciudad donde trabajamos”.

Se espera que el fin de semana de Año Nuevo sea el más ocupado para Pasadena en los últimos tres años, con el regreso del Torneo de las Rosas y el juego Rose Bowl sin las restricciones de la era de la pandemia.

La ciudad de Pasadena dice que sus hoteles están tan llenos que áreas vecinas como Glendale y Arcadia están recibiendo reservas excesivas.

“Tenemos bandas que vienen de otros países, incluso de otros estados: tenemos equipos de fútbol, gente que quiere salir y simplemente disfrutar; Haga unas agradables vacaciones”, dijo Lisa Derderian, Oficial de Información Pública de la Oficina del Administrador de la Ciudad de Pasadena. “Y muchos participantes en el desfile se alojan en muchos de nuestros hoteles y en las ciudades circundantes”.

Tanto la ciudad como los trabajadores dicen que la huelga podría tener un impacto importante en los visitantes.

“Están pagando para obtener un buen servicio de todo el hotel (desde limpieza, cocina, meseros) y nosotros no estamos aquí, por lo que no obtendrán lo que esperan”, dijo Tostado.

Derderian dijo que ella y la ciudad de Pasadena “respetan lo que los sindicatos están tratando de hacer”, pero les pide que “por favor, mantengan la legalidad porque tendremos que hacerla cumplir si es necesario”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.