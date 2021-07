Pasadena exigirá mascarillas en entornos públicos cerrados

Siguiendo el ejemplo del condado de Los Ángeles, Pasadena pronto exigirá que las personas vuelvan a usar máscaras faciales en entornos públicos cerrados para protegerse contra la propagación del COVID-19, independientemente del estado de vacunación.

La ciudad anunció la decisión el lunes por la noche.

“Debido al aumento significativo en las tasas de casos durante las últimas 3 semanas, el Director del Departamento de Salud Pública de Pasadena y el Oficial de Salud, Dr. Ying-Ying Goh, emitirá una Orden de Oficial de Salud que requiere máscaras faciales en espacios cerrados, independientemente del estado de vacunación, en entornos públicos y negocios”, tuiteó la ciudad el lunes por la noche.

“El pedido se finalizará y se publicará esta semana. Si bien las tasas de casos de Pasadena fueron más bajas que las del condado de Los Ángeles la semana pasada, las tasas de casos de los fines de semana continuaron aumentando''.

Pasadena, como la ciudad de Long Beach, tiene su propio departamento de salud que opera independientemente del departamento de salud del condado.

“Pasadena ahora cumple con la definición de los CDC de 'transmisión sustancial' de COVID19. El Dr. Goh continúa instando al público a #Vacunarse. Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y están disponibles sin costo”, según el anuncio del lunes de Pasadena.

Los funcionarios de salud de la ciudad informaron 51 nuevas infecciones entre el sábado y el lunes, pero no más muertes. En total, Pasadena ha reportado 11,558 casos de COVID-19 y 351 muertes.

Un nuevo mandato de cobertura facial entró en vigencia en el condado de Los Ángeles a las 11:59 p.m. el sábado que requiere que todos usen máscaras en espacios públicos cerrados independientemente de su estado de vacunación.

En promedio, Pasadena ha registrado 14,4 nuevas infecciones cada día durante la semana pasada, informó Pasadena Now.

Requisito en el condado de Los Ángeles

Long Beach anunció el jueves por la noche que se alineará con el condado y también requerirá el uso de mascarillas interiores para todos.

El aumento del número de casos llevó al condado de Los Ángeles el sábado por la noche a restablecer el requisito de que todos usen mascarillas en entornos públicos cerrados, independientemente del estado de vacunación.

El mandato significa que nuevamente se requiere que los clientes se coloquen las mascarillas al ingresar a cualquier establecimiento público en espacios cerrados, incluidas las tiendas minoristas, las tiendas de comestibles, los restaurantes y los lugares de trabajo. El servicio dentro de los restaurantes seguirá vigentes, pero los clientes deben usar máscaras mientras no coman ni beban.

El domingo entro en vigor nuevamente el uso del cubrebocas para los residentes que deseen entrar a cualquier establecimiento en el condado de Los Ángeles. Así es cómo los negocios están implementando la nueva medida.

Los funcionarios de salud del condado continúan culpando del aumento actual de infecciones a la variante altamente contagiosa “Delta” del virus a través de la población no vacunada. Hay casi 4 millones de residentes del condado que no han sido vacunados, incluidos 1,3 millones de niños que no son elegibles para recibir las vacunas.

Casos en el Condado de Los Ángeles

El lunes, el Departamento de Salud Pública del condado anunció 1,233 nuevas infecciones por COVID, lo que eleva el total acumulado del condado de toda la pandemia a 1,269,090. También se informaron dos muertes más el lunes, lo que elevó el número de muertos del condado a 24.585.

Según cifras estatales, había 544 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID-19 hasta el lunes, con 121 personas en unidades de cuidados intensivos.

El número de hospitalizaciones ha ido aumentando lenta pero constantemente durante varias semanas. El domingo hubo 528 personas hospitalizadas, 112 en cuidados intensivos.

Los números todavía están muy por debajo de las aproximadamente 8,000 personas que fueron hospitalizadas debido al COVID-19 durante el aumento invernal de casos. Sin embargo, el número actual es el doble de las 218 hospitalizaciones reportadas el 15 de junio, cuando las restricciones de COVID se levantaron en gran medida en todo el estado.