Pagaron visas que nunca se procesaron: los encargados responden

Telemundo 52 Responde presentó el miércoles el testimonio de varias personas que reclaman haber pagado en la ciudad de Santa Ana, hace años, miles de dólares para que sus padres pudieran venir a los estados unidos, pero no recibieron lo prometido.

Hoy el equipo de investigación de Telemundo 52 presenta la segunda parte de “reunificaciones truncadas”.

Las denuncias fueron específicamente contra Casa Morelos, su director, y quien fuera su asistente en el 2021, así que fueron en busca de ambos, y les pidieron explicaciones.

“Él abusó de nuestra confianza”, dijo Elizabeth Escobar.

“Yo sí me siento indignada porque no es posible que jueguen así con los sentimientos de las personas”, dijo Karen Sánchez.

“Que lo investiguen y lleguen hasta las últimas consecuencias”, añadió Xóchitl Haro.

Todas estas mujeres aseguran que, tras hacer pagos en el 2021 en la oficina de "Casa Morelos" en Santa Ana, que opera bajo la organización no lucrativa "Cuautla Los Hijos Ausentes" esperaban obtener una visa para sus seres queridos, pero eso nunca sucedió.

“Honestamente, me lo pintaron muy bonito. Me dice ella, “no te preocupes, en diciembre ya está aquí tu suegra”, mi esposo bien emocionado, mi suegra emocionada, pues todos muy emocionados”, dijo Karen Sánchez, pago $700 por una visa para su suegra.

La oficina de “Casa Morelos” está ubicada frente al Consulado de México en Santa Ana, y fue ahí donde, según Karen, Mayre Tapia quien en ese entonces anunciaba reunificaciones familiares en su cuenta de Instagram, pues era asistente de Óscar Hernández, director de la federación, supuestamente le ofreció un paquete de $3,000 para tramitar la visa de su suegra, y traerla hasta Los Ángeles.

“Pasó todo ese año, pasó el que siguió, ahorita cada mes yo me he comunicado hasta el punto de que ya no me contestaron”, dijo Sánchez.

“Nos agarró muy vulnerables, porque yo tenía como 16 años sin ver a mi mamá. Me dijo la señora, ‘no te preocupes, ¿tú crees que vamos a hacer algo malo sabiendo que estamos aquí en frente del consulado’”?, dijo Haro, quien pagó $950 por una visa para su mamá.

“No nos dio desconfianza, porque yo lo mire cerca del consulado, había más oficinas cerca del consulado… Yo decía, ¿que nos robe? No creo”, dijo Escobar.

Cuando nos contactaron a Telemundo 52 Responde, todas las mujeres tenían la misma pregunta para Óscar Hernández.

“Señor Óscar, díganos realmente si usted está haciendo este proceso, porque no se vale que usted este lucrando con nuestros sentimientos”, dijo Carmen Camacho.

Así que localizamos al señor Hernández, y Telemundo 52 Responde le pidió comprobantes de que los trámites que se habían realizado. Vía telefónica dijo que la razón por la que no entregaba comprobantes era porque se trataba de cuentas grupales, pero tras insistirle, finalmente aceptó que, de las personas que nos llamaron, no había trámites.

“Empecé a revisarlos, y no hay expedientes”, dijo Óscar Hernández Santibañez, director de la Federación Casa Morelos y Fundación Cuautla los Hijos Ausentes.

Hernández reconoció que ninguno de los nueve casos que Telemundo 52 Responde trajo a su atención se presentó ante la embajada americana, y al cuestionarlo por qué, apuntó a su exasistente, Mayre Tapia, como responsable.

“Porque no nos entregó los documentos a tiempo y forma. No sé lo que hizo ella”, dijo Hernández.

Tapia, trabajaba en la oficina de Casa Morelos, de la cual Hernández es director.

Telemundo 52 Responde preguntó, “ella era su empleada, ¿no?.

Hernández dijo, “no, empleada como tal, no. Ella estaba en la oficina. La abría cuando ella quería”.

Aceptó que le asignó a Tapia recibir documentos personales y pagos de la gente que llegaba a Casa Morelos, que en algunos recibos decían ser donaciones, pero dijo que él no llevaba ningún control.

Telemundo 52 Responde: Ella dice que lo entregó todo, y tiene manera de comprobarlo… Sí… Adelante… lo puede hacer ella, yo no, porque yo no le hice un recibo para que me entregara el dinero, yo no. Ósea, confié en ella. Me defraudó.

Telemundo 52 Responde preguntó si estaba implicando que Tapia se quedó con los pagos.

“De que yo diga, ella tomó el dinero, no puedo decirle, porque le tomé la confianza, no hubo un papel, no hubo nada. Yo, como responsable de la fundación, tengo que dar la cara”, dijo Hernández.

Se localizó a Mayre Tapia, quien desde el año pasado dejó de trabajar en Casa Morelos, y aunque optó por no darnos una entrevista en cámara, nos envió un comunicado, expresando lo siguiente: “Me di cuenta de que [el señor Hernández] no cumplía con sus acuerdos, que era una persona desorganizada y que no daba respuesta a las peticiones de la gente”. Añadió, “nuestra relación se fue deteriorando, llegando incluso a de manera agresiva, por lo que el 15 de noviembre del 2022 yo decidí dejar de ser voluntaria para su organización”.

Tapia aseguró que ella le entregó todos los documentos y pagos al señor Hernández, y compartió múltiples copias de recibos, envíos por Zelle, y documentos que asegura le hizo por WhatsApp, que insiste Tapia, muestran que ella hizo lo requerido, algo que Hernández no corroboró.

Cabe mencionar que Hernández negó haber tenido cualquier interacción agresiva con Tapia, no obstante, durante la entrevista aseguró que se haría responsable de responderle a los afectados.

Telemundo 52 Responde: ¿Se compromete a pagarles íntegro lo que dieron”?

Hernández contestó, sí, sí, sí.

Sin embargo, ha pasado ya un mes, y aunque múltiples personas le han informado a Telemundo 52 Responde haberle pedido reembolsos, aseguran no los han recibido. Telemundo 52 Responde preguntó a Hernández una vez más al respecto, y no confirmó haber dado reembolsos.

Mañana, en la tercera parte de “reencuentros truncados”, las autoridades que velan por los derechos de los consumidores comparten importantes recomendaciones y recursos para que, quienes busquen ayuda con trámites migratorios para ellos o sus familiares, se protejan, y sepan cómo reportar irregularidades.