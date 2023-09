Familias pagaron miles de dólares para conseguir visas que nunca fueron procesadas

Telemundo 52 Responde recibió quejas de múltiples familias que aseguran pagaron, hace años, cientos y hasta miles de dólares para que les ayudaran a sus padres a conseguir su Visa en México, proceso conocido como “reunificación familiar”, pero al parecer, los trámites nunca iniciaron. Esta es la primera de tres partes de “reunificaciones truncadas”.

Son familias que llevan décadas separadas de sus seres queridos y dicen que pagaron con gusto, pues la ilusión y la promesa de por fin reunirse con ellos era su mayor sueño, un sueño que, aseguran, se convirtió en pesadilla.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Yo acababa de perder a mi mamá entrando el año. Cuando yo fui a la oficina de esta persona, tenía mi mamá como dos semanas de haber fallecido”, dijo Carmen Camacho, pagó por una Visa para su papá.

Para Camacho, los últimos años, han sido muy duros, y es que en el 2021, cuando su mamá falleció de COVID en México, no podía dejar de preocuparse por su papá.

“Estaba muy valiente, yo lo que quería era una forma rápida para traerme a mi papá y no dejarlo solo en México”, dijo Camacho.

Y cuando llegó a una oficina en Santa Ana, que encontró anunciada en Facebook, donde ofrecían reunificaciones familiares, asegura que le dijeron justo lo que necesitaba escuchar.

La visa EB-2 puede ser un camino a la residencia permanente de Estados Unidos. Detalles en el video. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Me aseguró que mi familiar en menos de un año me lo iba a traer con la Visa”, añadió Camacho.

Asegura le dijeron que llevarían a su papá a su cita en la embajada americana en México, servicio por el cual le cobrarían $1,000. Pero, hoy, dos años y medio después, sigue en espera.

"Nunca me dieron un recibo de inmigración, nunca me dieron nada, simplemente me dieron un número”, dijo Camacho.

Cabe mencionar que la embajada americana, actualmente, cobra $185.00 por la solicitud de la visa de turista, y cualquier persona puede llenar el formulario DS-160 en línea, sin pagar ningún costo adicional.

Pero, las nueve personas que se comunicaron con Telemundo 52 Responde pagaron en conjunto casi $6 mil aquí, en California, y aseguran, no han recibido ningún comprobante de que el trámite se realizó, y a ninguno le dieron un contrato, como lo exige la ley que rige a los consultores de inmigración.

“Una Visa de turista, es un asunto migratorio, y deben tenerse los conocimientos, deben usarse los formularios indicados por las autoridades de inmigración, así que al cobrar por un servicio para usar un formulario así, se les aplica la ley. El contrato, aparte de todo, se está llevando a cabo aquí”, dijo Rigoberto Reyes, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Migratorios del Condado de Los Ángeles.

“Yo por eso es que me atreví a hacer esto con ustedes porque yo no quiero que más personas sigan cayendo con esta persona”, añadió Camacho.

Tras escuchar el testimonio de la señora Camacho, y de varias familias más, Telemundo 52 Responde fue en busca de respuestas, y localizaron a las dos personas que nuestros televidentes señalan como responsables.

El jueves Telemundo 52 Responde presentará la segunda parte de “reunificaciones truncadas” y vea lo que se descubrió.