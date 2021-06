Padres exigen que compañías de redes sociales ayuden a combatir la venta de drogas

La epidemia por la venta de pastillas falsas envenenadas con fentanilo sigue cobrando vidas. En una protesta frente a Snapchat el viernes, familiares de víctimas culparon a las redes sociales de supuestamente no hacer suficiente para combatir transacciones de drogas con consecuencias mortales, en sus plataformas.

Snapchat es una red favorita entre jóvenes y piden que ayude a frenar la supuesta comercialización de pastillas falsas envenenadas con fentanilo en las plataformas digitales.

La historia se repite: Daniel Puerta, Adrián de Jesús, Cristian Hinojosa, y Daniel Figueroa son solo algunos de los jóvenes latinos que murieron envenenados por pastillas falsas que aseguran compraron en redes sociales, que contenían fentanilo.

"El puso la orden con alguien en Snapchat, y después de tomarse una pastilla, se murió”, dijo Perla Mendoza, madre de una víctima.

Hoy los padres de víctimas de esta epidemia protestaron en la sede de Snapchat, una red social muy popular entre los jóvenes.

"Buscan a los niños, y hasta les ofrecen [las pastillas] gratis para que las traten, y les sigan comprando”, dijo María Ortega, madre de una víctima.

"Los narcotraficantes están comunicándose con estos muchachos y ofreciéndoles medicamentos que son de verdad, y realmente no son”, dijo Jaime Ignacio Puerta, padre de víctima.



Los manifestantes piden a Snapchat que desarrolle una herramienta que les permita vigilar y monitorear las conversaciones de sus hijos en esa plataforma.



"Para que los padres puedan saber lo que están haciendo sus hijos, es algo muy justo, pero no lo quisieron aprobar", dijo Puerta.



Además de eso, solicitan que les entreguen a la policía la información de usuarios que presuntamente vendieron las pastillas envenenadas a los jóvenes para que enfrenten a la justicia.



"No están dando la información para hacer una investigación exhaustiva”, dijo una madre de las víctimas.



Sobre la protesta de hoy, en un comunicado, la compañía le dijo a Telemundo 52 lo siguiente: "En Snapchat estrictamente prohibimos en nuestra plataforma actividad vinculada a las drogas, agresivamente actuamos contra esas violaciones y apoyamos a las agencias del orden en sus investigaciones”.



Seres queridos de quienes fueron presa fácil de este engaño mortal aseguran que no se quedarán de brazos cruzados, y con acciones como estas, alertan a otros padres y jóvenes sobre los peligros.



"Vayan al cuarto de sus hijos, averigüen que están haciendo que están mirando en el teléfono”, dijo Mercedes Díaz, abuela de una víctima.

Tenemos que educar a nuestra comunidad latina, a los niños, a los abuelos, y a los padres, que sepan que esto es una guerra que está matando a nuestros hijos.



Hay un caso de un joven que precisamente murió en Santa Mónica este año, hijo de una prominente psicóloga. La policía de Santa Mónica, a través de Snapchat, señaló que la compañía está colaborando con esta investigación de este jovencito de solo 16 años que murió en febrero de este año.