Pacientes con condiciones preexistentes evalúan si deben vacunarse contra el COVID-19

A partir del 15 de marzo las personas menores de 65 años con condiciones preexistentes podrán comenzar a ser vacunados contra el COVID-19 en California. Sin embargo, cada paciente deberá tomar la decisión con su médico si debe vacunarse o no.

Randy Leos, de 52 años, es un sobreviviente del virus que lo puso al borde de la muerte y lo dejó con dificultad par caminar.

“Todavía me siento débil. Ya tengo tres semanas en la casa, no podía caminar, ni comer”, dijo Leos.

La pesadilla para Leos comenzó a finales del año pasado tras reunirse con un grupo de amigos para cenar, uno de ellos asintomático.



“Uno de los amigos tenía el COVID-19, se contagió en el trabajo”, dijo Leos.

Tres días después, Leos que padece de diabetes acudió al hospital con síntomas de del virus, donde le confirmaron que estaba positivo, pero por falta de espacio en el nosocomio optó por regresar a casa.

“Cuatro días después y regresé a la sala de emergencia, luego de allí me dijeron que estaba sufriendo un ataque al corazón”, señaló Leos.

Un ataque al corazón que requería de una endoprótesis vascular en una arteria. Cirugía a la que fue sometido en el hospital UCLA Ronald Reagan en Westwood.

“Me pusieron en el ventilador por diez días”, contó.

Durante esos diez días también contrajo neumonía y su pronóstico era poco alentador.

“Yo creo que la oración me ayudó, porque no sabía si iba a vivir o morir”, dijo Leos.

Leos tendrá un proceso largo de recuperación, y está considerando vacunarse contra el COVID-19. Él como otros pacientes de 16 a 64 años con condiciones preexistentes podrán inocularse en California a partir del 15 de marzo.



“Hay menos probabilidad de que me pegue otra vez, y creo que si me pega, hay más probabilidad de que me muera”, dijo Leos.

Un experto médico del hospital UCLA Ronald Reagan que trató a Leos asegura que la posibilidad de reinfección para estos pacientes es menor durante tres meses, sin embargo, el riesgo es mayor si se vuelven a contagiar especialmente si tienen condiciones preexistentes como él

“No sabemos cuanto tiempo dura la inmunidad de una infección, probablemente tres meses. Pero se pueden contagiar con más riesgo si el COVID-19 comprometió sus órganos, dijo”, la doctora Thanh Neville, médico de cuidados intensivos.

Mientras Leos espera por la vacuna como miles de personas más, hoy agradece que su enfermedad lo volvió a aproximar con su hija con la que casi no hablaba.



“Ya estamos más cerca, y hablamos todos los días”, contó,

El señor Leos dijo sentirse afortunado de estar vivo, ya que algunos de sus amigos no corrieron con la misma suerte.

“Tengo como cuatro amigos que se murieron”, dijo.

Los CDC recomiendan esperar 90 días para vacunarse contra el COVID-19 a los pacientes que fueron tratados con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente.