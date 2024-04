Roban varias cabras preñadas de una granja lechera en Ontario

La policía busca a un ladrón o ladrones que robaron 12 cabras de una granja lechera en Ontario.

Drake Family Farm, inaugurada en 1880, administra alrededor de 500 cabras y utiliza los animales para hacer queso, loción y jabón para vender en los mercados de agricultores locales, según Daniel Drake, uno de los propietarios.

Drake hizo el anuncio en las redes sociales, diciendo que habían robado 12 cabras, ocho de las cuales estaban preñadas.

Una de las cabras robadas, Zendaya, había dado a luz la noche anterior al robo. Drake dijo que se dio cuenta de que ella había desaparecido y lo denunció a la policía.

“Este es el bebé de Zendaya”, señaló Drake. “Otro negro”.

En ausencia de la madre, el recién nacido fue amamantado por los propietarios de la granja, quienes, sobre todo, están preocupados por la salud de las cabras preñadas robadas y por el bebé que se quedó sin su madre.

Las imágenes de vigilancia de la granja sólo captaron los faros de un posible coche de fuga.

Las autoridades pidieron a cualquiera que vea las cabras o tenga información sobre su paradero que llame a la policía de Ontario.

Los propietarios también ofrecen $2,500 a cualquiera que pueda encontrar las cabras.

