Ofrecen programa gratuito para ayudar a jóvenes a manejar sus finanzas

Los expertos aseguran que la juventud de hoy está en desventaja, pues en la mayoría de los casos, en sus escuelas secundarias no les ofrecen cursos que los preparen para manejar sus finanzas, pero, hay formas de ayudar a las nuevas generaciones.

La organización sin fines de lucro, Next Gen Personal Finance, ofrece importantes programas educativos para ayudar a los jóvenes de manera gratuita.

Usted cree que su hijo o hija, ¿sabría comparar tasas de interés para, por ejemplo, ¿entender los préstamos universitarios que posiblemente le ofrezcan para completar sus estudios superiores?

Según los expertos, demasiadas escuelas secundarias no ofrecen este tipo de preparación a los jóvenes, que están a punto de emprender sus vidas como adultos, sin las herramientas necesarias.

“No entienden la diferencia entre una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros y tampoco entienden muy bien las tasas de intereses cuando están usando tarjetas de crédito que vienen con tasas de interés muy altas”, dijo Yanely Espinal, educadora financiera de Next Gen Personal Finance.

Espinal es educadora financiera de Next Gen Personal Finance, una organización sin fines de lucro que ofrece un currículo escolar gratis a las escuelas que lo solicitan.

“O una maestra que está enseñando un curso sobre las finanzas personales puede venir al website y ahí puede hallar gratis todo lo que necesita para enseñar este curso”, dijo Espinal.

Espinal asegura que los estudiantes que reciben estas lecciones pueden ahorrar mucho dinero durante su vida.

“Tengo mi primera tarjeta de crédito ahora y me estoy tratando de orientar más en ese tema, porque no es algo de lo que sé mucho todavía, pero sí sé que no intereses tan altos”, dijo Rosa Delia Contreras, estudiante universitaria.

“Es mucho dinero que ellos están perdiendo solamente porque no saben cómo mejorar su puntaje de crédito para después acceder las tasas de interés más bajas”, dijo Espinal.

Espinal explicó que esta educación también puede comenzar en casa.

“El dinero no viene, así como del aire, de los árboles, que crece en árboles. el dinero hay que trabajar duro para ganar ese dinero, para que puedan aprender el valor del dólar”, agregó Espinal.

“Estudiante de escuela secundaria mis padres siempre me han dicho que cada vez que gano dinero, que ponga un 30%, 20% y no lo toque ese dinero por si lo necesito en un caso, en una emergencia”, dijo el estudiante Yasser Muñoz.

El problema, dice Espinal, es que los padres de muchos jóvenes hispanos también tienen una falta de conocimiento de temas financieros complejos.

De acuerdo con el reporte anual del Instituto TIAA y el centro de excelencia en educación financiera global, los adultos en EEUU, tienen un nivel pobre de educación financiera y esto afecta su bienestar económico.

“Entonces, el puntaje de crédito muchas veces es negativo porque no tienen mucho historial de crédito, porque no entienden que es importante empezar temprano y utilizar las tarjetas de crédito poco a poco para comprar cosas necesarias, pero siempre pagar la tarjeta de crédito completamente cada mes”, contó Espinal.

La buena noticia, dice Espinal, es que los jóvenes están deseosos de aprender más sobre temas financieros y el puntaje de crédito, pero necesitan que se les dé la oportunidad.

La experta enfatizó la importancia de hablar de temas financieros con nuestros hijos desde pequeños, y si a usted le interesa que en la escuela de sus hijos se brinde este tipo de instrucción, comuníquese con la administración, quizá puedan aprovechar herramientas gratuitas como esta.