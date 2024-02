Mujer cree haber sido hipnotizada tras entregar $25,000 a estafadores en Los Ángeles

Una televidente llamó a Telemundo 52 Responde, luego de sufrir una terrible estafa, perdió casi 25 mil dólares en efectivo y joyas.

Isabel Duarte dice que ha llegado a pensar que la hipnotizaron, pues cuando platica lo que hizo con su dinero y joyas, apenas puede creerlo.

“En ese momento dije yo, ‘me robaron, ¿qué hice’? Hasta ahí, mi memoria volvió a mí, pero mientras no tenía memoria, estaba en blanco”, dijo Duarte, víctima de estafa con presunto boleto de lotería.

Duarte todavía no se explica cómo, cuando iba caminando a una cita con su doctor, cayó en la peor estafa de su vida. Ella cuenta que una mujer, supuestamente panameña, le preguntó cómo llegar a una oficina de inmigración.

"Se miraba muy humilde, educada, bajita la voz. No tenía papeles", contó Duarte.

Una historia que dé lástima, es la trampa que utilizan los estafadores para convencer a quienes, bajo circunstancias normales, no responderían así, como hizo Duarte.

“Primera vez en mi vida que me subo a un carro desconocido”, dijo.

Se subieron las dos al carro de un hombre que “casualmente” iba pasando (en un KIA negro, placas 9jfr304 según el reporte de la policía).

“Me dijo, Dios nos puso en el camino, dice, estoy para ayudarles, dice, pero yo la voy a llevar”, dijo Duarte.

Ya en el carro, la mujer les contó que tenía un boleto ganador de la lotería.

“Y sacó el billete de lotería. Fíjese que tengo este billete y mi patrona dice que tengo $30,000, le dice, pero a mí me quiere dar $2,000”, contó Duarte.

El hombre tomó el boleto, y dijo, “aquí hay un número, voy a llamar”.

El supuesto agente que contestó, les dio la “maravillosa noticia”.

“¿Sabe qué? Ese boleto tiene 680 mil dólares. Si ustedes quieren cambiarlo, para no agarrar abogados que le van a cobrar el 60%, puede ir a un notario y él le va a cobrar el 10%, pero tienen que ser testigos”, dijo el estafador, según Duarte.

Fue así como le hicieron creer a Duarte que, si reunían 68 mil dólares para pagar al notario, les darían el premio esa misma tarde, y como recompensa le entregarían a ella $30 mil.

“Le digo, ¿sabes qué? Yo nada más tengo $12,000 y una joya que vale como $10,000”, dijo Duarte.

El hombre les dijo que él también tenía dinero, pasó supuestamente por su casa, y regresó al carro con billetes y joyas.

“Entonces me dijo, téngalos con usted mientras vamos a su casa”, dijo.

Y la llevaron a su casa. Ella agregó a una bolsa sus $13,000 en efectivo y joyas, un total de $25,000. Y entonces el hombre llamó a otro supuesto amigo que le ofreció $7 mil dólares más, pero le pidió que él no tocara a la puerta, para que su esposa no se enterara. Así que Duarte fue quien se bajó del carro, pero no había nadie y cuando volvió, se habían ido.

“Ya no estaba, había desaparecido”, dijo Duarte.

Duarte ya presentó un reporte a la policía, pero hasta ahora, no ha habido resultados.

Telemundo 52 Responde habló con oficiales de la Lotería de California, quienes reiteraron algo que toda persona debe saber.

“Ningún jugador que tenga un boleto ganador tiene que pagar un centavo para tener acceso a su premio”, insistió la portavoz de la Lotería de California, Carolyn Becker.

“Nunca, nunca, nunca, entregue dinero a alguien a cambio de su premio, así no funciona”, puntualizó.

Becker agregó, aun si el ganador es indocumentado, puede obtener su premio. Solo necesitará un número ITIN para que le deduzcan los impuestos, pero ese dinero, sale del premio, nunca del bolsillo de quien ganó la lotería. Lo más sencillo, concluyó Becker, si tiene cualquier duda, es llamar directamente a la oficina de la lotería, al 1-800-lottery, o 1-800 568-8379.

Duarte espera que su caso, al menos, ayude a otras personas. Recuerde, tenga mucho cuidado si un desconocido se acerca a pedirle algo en la calle, lo mejor es decir que no, y llamar a un familiar o persona de confianza de inmediato. Y si trataran de impedirlo, esa es una señal clara de que se trata de un fraude.