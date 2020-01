Ofrecen recompensa en caso de ataque que dejó a hombre hospitalizado

La hija de un hombre que permanece en coma inducido desde que fue golpeado en un ataque de furia al volante del Día de Año Nuevo pidió ayuda el jueves para encontrar a sus atacantes cuando se anunció una recompensa por la información sobre el caso.

Las autoridades buscan tres hombres en relación con el ataque, que fue capturado por la cámara por un testigo. El desgarrador video muestra a los hombres aparentemente discutiendo en la calle cuando el conductor del Jeep de repente lanza un golpe, que aterriza en la cabeza de la víctima.

Cuando el hombre cayó de espaldas al suelo, los tres hombres volvieron corriendo al Jeep y abandonaron la escena.

Advertencia: El siguiente video contiene contenido violento que algunos pueden encontrar inquietante.

"Él es mi mejor amigo", dijo Jennifer González. "No era necesario que le hicieran eso a mi papá. Mi papá no es ese tipo de persona. No se lo merece".

González habló el jueves en el concesionario Infiniti donde su padre ha trabajado durante 15 años. El concesionario ofrece una recompensa de $15,000 por información en el caso.

La víctima fue detenida el 1 de enero, aproximadamente a las 9:30 a.m., en un semáforo en rojo en la intersección de la Avenida Woodman en Victory Boulevard cuando tuvo una disputa con tres hombres en un Jeep.

"Me sorprende que haya salido del auto", dijo Barry Wishengrad, el empleador de la víctima. "Es muy pasivo. Es algo literalmente fuera de lugar. Es simplemente una buena persona".

El atacante fue descrito como de 20 a 30 años, aproximadamente 150 libras, 5 pies, 10 pulgadas de alto con el pelo corto y negro. Llevaba una sudadera negra, camisa blanca y pantalón negro.

Otros dos hombres en el Jeep también fueron descritos como de 20 a 30 años de edad con cabello negro, dijo la policía.

El Jeep era negro con vidrios polarizados y placa de papel de California, dijo la policía.

Las autoridades piden a cualquier persona con información llamar a la policía al 818-374-0062.