Oficina de registro del condado de Orange garantiza elecciones seguras y protegidas El condado abrió 37 centros de votación el sábado y abrirá otros 144 este sábado. El horario es de 8 a.m. a 5 p.m. esta semana, pero a partir del sábado estarán abiertas de 8 a.m. a 8 p.m. y de 7 a.m. a 8 p.m. el día elección, el 8 de noviembre.