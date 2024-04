Nuevo estudio revela que 4 de cada 10 inquilinos temen perder su casa y terminar en la calle en Los Ángeles

Un estudio el miércoles reveló que cuatro de 10 residentes en el condado de Los Ángeles teme perder su vivienda y terminar sin hogar tras el aumento de rentas, servicios y comida en los últimos años.

Susana Camacho está a punto de ser desalojada de su apartamento después de que se atrasará en los pagos de su alquiler debido a la pandemia y comentó que no ha podido llegar a un acuerdo con el dueño del lugar.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Ya no me quiso recibir la renta, le pedí llegar a un arreglo y me dijo que no. Ya he buscado, pero están muy caras [las rentas], por tres recámaras, piden 5 mil dólares”, dijo Susana Camacho, a punto de ser desalojada.

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), 4 de cada 10 inquilinos en el condado de Los Ángeles mencionaron que el tema de la renta es preocupante, muchos de ellos temen perder sus hogares al no poder pagar el alquiler y quedarse sin vivienda.

“Vemos esa preocupación de la gente porque dicen que van a perder su hogar y algunos de ellos de pronto están retrasados en la renta y si vemos que hay preocupación que muchos no van a tener un hogar pronto”, dijo Pablo Estupiñan, director de campaña SAJE.

Varias legislaciones sobre control de relnta y otros derechos para los inquilinos comenzaran e regir el 1 de enero.

La medición de calidad de vida para el 2024, fue hecha por la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA, e indica que varios residentes del condado de Los Ángeles se sienten presionados por el alto costo de la vivienda y la inflación, además las ayudas del condado y de la ciudad de Los Ángeles para familias que se habían retrasado en el pago de alquiler a causa del COVID expiraron en el mes de febrero.

“Si es importante que la gente tenga ayuda y asistencia de renta, pero a largo plazo es importante que se construyan más vivienda asequible”, dijo Estupiñan.

El precio promedio de una vivienda de una recámara y un baño en el condado de Los Angeles es de $2,083, algunos administradores de apartamentos nos comentaron que hoy en día es más difícil poder alquilar una propiedad, ya que los precios a muchas personas les parece excesivo

“La gente dice OK agracias y se me van, ven $1,900 y dicen WOW y se van”, señaló Diana Domínguez, administradora de apartamentos.

Si usted o alguien enfrenta una orden de desalojo, pueden buscar ayuda entrando a la página de stayhousedla.org o llamar a 1-888-513-9786.