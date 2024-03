Inquilinos en situación de acoso o desalojo reciben apoyo de líderes comunitarios

Inquilinos de diferentes áreas de la ciudad de Los Ángeles se reunieron con líderes y activistas de organizaciones comunitarias, quienes les ofrecieron información sobre sus derechos para evitar que sean víctimas de acoso por parte de los propietarios de sus viviendas.

La reunión del miércoles planteó también la necesidad de apoyar las enmiendas a la ordenanza contra el acoso de inquilinos para que sean aprobadas por autoridades de la ciudad de Los Ángeles y así fortalecer los mecanismos para que se cumplan.

Jenny Colón, una inquilina, afirma que a pesar de tener más de treinta años viviendo en su departamento, el propietario la acosa y la intimida con el único propósito, asegura de aumentarle el alquiler o desalojarla.

“Ha salido él [propietario] a gritarme en la cara que yo no pago la renta”, dijo Colón. “Ha pasado un año y no me aceptan la renta, el manager del apartamento me ha amenazado para subirme la renta”.

Como Colón, decenas de inquilinos de la ciudad de Los Ángeles participaron en la reunión con líderes y activistas comunitarios, quienes les orientaron y ofrecieron información sobre sus derechos para evitar que sean hostigados, amenazados y desalojados de sus viviendas.

“Queremos saber los derechos que nosotros tenemos como inquilinos, para saber como defendernos y saber como actuar”, dijo Yolanda Portillo, inquilina.

“Estamos sufriendo en la ciudad de Los Ángeles una crisis de inquilinos de bajos recursos saliendo de sus viviendas saliendo de sus casas de sus comunidades por los actos de los propietarios que los están acosando y sacando de sus casas”, dijo Stephano Medina, abogado de la firme Public Counsel de Los Ángeles.

Medina explicó que ante la difícil situación que enfrentan miles de inquilinos de Los Ángeles es imprescindible que el concejo de la ciudad, apruebe las enmiendas que requiere la ordenanza contra el acoso a inquilinos, TAHO por sus siglas en inglés, una ordenanza aprobada hace casi tres años, pero que afirma requiere ser actualizada.

“Ahorita la ley permite que los propietarios sigan acosando a sus inquilinos con tal que ellos puedan adivinar un pretexto para justificar el acoso”, señaló Medina.

“Pero como esta TAHO ahora no es suficiente, no tengo la protección que yo y los demás inquilinos necesitamos”, dijo Colón.

Otras formas de acoso contra los inquilinos es preguntarles sobre su situación migratoria o amenazarlos con revelar su estatus migratorio.

Los inquilinos no pueden ser desalojados sin una causa. Realice cualquiera de las siguientes acciones para recibir ayuda.