Nuevo comienzo: programa busca remover tatuajes sin costo alguno a expandilleros o exconvictos

Un nuevo programa en Inland Empire está dando a las personas una segunda oportunidad en la vida mediante la eliminación de tatuajes no deseados.

David Loya comenzó a quitarse los tatuajes de la cara y admitió que es un proceso doloroso.

"Duele más que hacerse los tatuajes", dijo Loya.

Pero el hombre de 34 años que creció en Fontana dijo que vale la pena, porque los tatuajes son un recordatorio constante de su vida en pandillas y prisiones.

"Estaba dolido. Pensé que no había salida. Pensé, 'bueno, esta es la única vida que conozco y me siento aceptado aquí', y me hice mis tatuajes como una forma de decir que esto es lo que soy", dijo.

Lazo contó que hace unos años se dio cuenta de que ya no quería este tipo de vida, por lo que se hizo una promesa mientras estaba en la cárcel.

"Me enfrentaba a una cadena perpetua en prisión, y me dije a mí mismo, aquí no es donde quiero estar".

Cuando salió de la cárcel, se enteró de un programa de eliminación de tatuajes en el centro médico de la Universidad de Loma Linda, iniciado por la Dra. Sigrid Burruss, cirujana traumatológica.

"Como se puede imaginar, tener algunos de estos tatuajes visibles puede representar un desafío significativo cuando se trata de solicitar un trabajo y conseguir un empleo", dijo Burruss.

La doctora Burruss dijo que la eliminación de tatuajes con láser puede costar miles de dólares, pero el programa de Loma Linda es gratuito, gracias a subvenciones y asociaciones comunitarias. También señaló que está ayudando a los pacientes a cambiar el curso de sus vidas.

"Es un proceso muy complicado. El paciente realmente necesita estar comprometido, deseando este cambio en su vida, porque necesita volver a vernos cinco, seis, siete u ocho veces", dijo el Dr. Burruss.

Puede llevar meses eliminar los tatuajes.

Pero Loya dice que los resultados cambian la vida.

"Me miro en el espejo y veo al hombre en el que quiero convertirme", dijo.

Ahora trabaja para la Corporación de Desarrollo Económico Comunitario de Cityway, que ayuda a las personas de bajos ingresos a conseguir vivienda y trabajo.

"Me encanta porque ahora ayudo a las personas a hacer la transición de prisión a un reingreso exitoso", dijo Loya.

Empezar de nuevo es algo con lo que está muy familiarizado, ya que borra la tinta de su pasado.

"Transformación completa comenzando desde adentro. No quiero esta vida. Ahora mi exterior también se está transformando. Estoy súper agradecido", dijo.