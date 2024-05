¿Quién será el próximo entrenador de los Lakers? Esta es una lista de posibles candidatos

Por tercera vez en cinco años, los Lakers de Los Ángeles vuelven a buscar un nuevo entrenador en jefe.

Los 17 veces campeones de la NBA despidieron a Darvin Ham el viernes pasado, iniciando una búsqueda que promete ser desafiante y crítica para la histórica franquicia.

Dado que el panorama de los entrenadores ofrece opciones limitadas esta vez, los Lakers deben navegar con cuidado para encontrar al líder adecuado que lleve al equipo de regreso a la contienda por el campeonato antes de que se cierre la ventana.

Hace cinco años, después de que el equipo despidiera al exentrenador en jefe Luke Walton, los Lakers estaban al borde de contratar al exentrenador en jefe ganador del campeonato de la NBA, Ty Lue. El pedigrí de campeonato de Lue, su familiaridad con LeBron James y la organización de los Lakers como jugador lo convirtieron en un candidato ideal para el puesto.

Sin embargo, el actual gerente general Rob Pelinka solo le ofreció a Lue un contrato de tres años y lo obligó a trabajar bajo el entrenador asistente Jason Kidd. Lue abandonó el empleo después de que las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo. Lue pasó a los Clippers y los Lakers contrataron a Frank Vogel.

Irónicamente, se rumorea que tanto Lue como Kidd son nombres que interesan a los Lakers, pero ambos tienen actualmente contrato con sus equipos actuales, los Clippers y los Dallas Mavericks, respectivamente.

Después de que se supo que los Clippers estarían interesados ​​en Lue nuevamente, en caso de que los Clippers lo despidieran luego de su eliminación en la primera ronda de los playoffs contra Mavericks al mando de Kidd, surgieron informes de que a los Clippers les gustaría contratar a Lue con una extensión para mantenerlo en Los Ángeles.

Vogel le valió a los Lakers un título dentro de la Burbuja en Disney World en Orlando, Florida. Pero las lesiones y un Russell Westbrook descontento empañaron sus siguientes dos temporadas. Esa dinámica disfuncional entre Westbrook y Vogel finalmente llevó al equipo a despedir a su entrenador en jefe en el verano de 2022.

En ese momento, nombres veteranos con pedigrí de campeonato como Nick Nurse y Doc Rivers eran posibilidades. En cambio, los Lakers optaron por un entrenador en jefe por primera vez en Darvin Ham, y los Lakers tuvieron que escapar del Torneo Play-In de la NBA como séptimo sembrado, solo para finalmente perder ante los Denver Nuggets en postemporadas consecutivas.

Habiendo pasado de ser un entrenador en jefe primerizo a un entrenador en jefe veterano, y de regreso a un entrenador en jefe primerizo, los Lakers ahora deben considerar un enfoque más creativo en su búsqueda. Estar en la línea entre experiencia y potencial cuando se trata de su próxima contratación.

LeBron James puede cancelar su contrato y convertirse en agente libre. En ese momento, podría firmar con cualquier equipo que quiera de la NBA. Los rumores dicen que está interesado en regresar a los Lakers, especialmente si seleccionan a su hijo Bronny James en el próximo Draft de la NBA de 2024.

Incluso si James vuelve a firmar con los Lakers, cumplirá 40 años en diciembre y jugará su temporada número 22 en la NBA en octubre. Ya era el jugador de mayor edad en la NBA este año y probablemente solo le queden unas pocas temporadas antes de que finalmente decida terminar su carrera.

Eso significa que si James regresa, la ventana de los Lakers para ganar otro campeonato con posiblemente el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos es pequeña. Le da aún más impulso a la próxima contratación de entrenador en jefe. De hecho, se espera que tanto James como Davis sean consultados y tengan su opinión sobre quién será el próximo entrenador en jefe de los Lakers.

Sin más preámbulos, estos son algunos nombres que actualmente están, o deberían estar, en el radar de los Lakers para su próximo entrenador en jefe:

Mike Budenholzer

Budenholzer trae un currículum condecorado, incluido un campeonato con los Bucks. Sin embargo, persisten dudas sobre sus ajustes en los playoffs y sus estrategias defensivas, que fueron reflejadas por Ham durante su mandato. La conexión entre Budenholzer y Ham llama la atención y plantea un desafío para los responsables de la toma de decisiones de los Lakers.

El entrenador en jefe Mike Budenholzer de los Milwaukee Bucks mira contra los Washington Wizards en Capital One Arena el 4 de abril de 2023 en Washington, DC. (Foto de Rob Carr/Getty Images)

Terry Stotts

Stotts fue el exentrenador en jefe de los Portland Trail Blazers y fue finalista para el puesto de entrenador en jefe de los Lakers en 2022. Desde 2023, Totts ha sido entrenador asistente con los Milwaukee Bucks.

Kenny Atkinson

Atkinson fue considerado el subcampeón detrás de Ham en 2022 y fue el ex entrenador en jefe de los Brooklyn Nets. Desde entonces, ha sido asistente tanto para los Clippers como para los Golden State Warriors, incluso durante su última carrera por el título en 2022. Puede que Atkinson no sea la elección más llamativa, pero está familiarizado con la organización de los Lakers y será un candidato atractivo para muchos. Inauguraciones este verano.

Phil Handy

Como figura respetada dentro de la organización de los Lakers, Handy se ha ganado la admiración tanto de los jugadores como de los conocedores. Su deseo de asumir el puesto de entrenador en jefe ha sido evidente, aunque la búsqueda previa de entrenador de los Lakers lo pasó por alto. No obstante, no se puede pasar por alto el impacto potencial de Handy en el desarrollo de los jugadores y la cohesión del vestuario.

J.J. Redick

Si bien es poco convencional, el surgimiento de Redick como candidato a entrenador se debe a su profundo conocimiento del juego y su relación con LeBron James. La transición de Redick de jugador a analista ha demostrado su perspicacia para el baloncesto, convirtiéndolo en un intrigante caballo oscuro en la carrera de entrenador.

Sam Cassell

Después de una larga carrera como base en la NBA, incluyendo dos títulos de la NBA con los Houston Rockets a mediados de la década de 1990, la segunda carrera de Cassell ha sido como asistente de la NBA durante mucho tiempo. Ha sido entrenador asistente con los Washington Wizards, LA Clippers, Philadelphia 76ers y esta temporada con los Boston Celtics. Los Celtics son los actuales favoritos para ganar el Campeonato de la NBA. Si lo hacen, Cassell podría convertirse en un producto de moda en los círculos de entrenadores en jefe, no sólo para los Lakers sino también para varios otros equipos.

El entrenador asistente Sam Cassell de los Boston Celtics y James Goldstein posan para una foto antes del partido el 23 de diciembre de 2023 en Crypto.Com Arena en Los Ángeles, California. (Foto de Andrew D. Bernstein/NBAE vía Getty Images)

Chris Quinn

Quinn es un exjugador de los Miami Heat, Nets y San Antonio Spurs. Después de jugar para Greg Popovich, Quinn ha sido asistente del entrenador en jefe del Heat, Erik Spoelstra, desde 2014. En las últimas temporadas, el nombre de Quinn ha despertado interés en toda la liga y la mayoría cree que no se trata de si, sino de cuándo se convierte en entrenador en jefe de la NBA.

Jay Wright

El ex entrenador en jefe de Villanova es dos veces campeón nacional y ganó el torneo de la NCAA en 2016 y 2018. Wright se retiró después de la temporada 2022, pero muchos esperan que pueda volver a entrenar si se le da una oportunidad en la NBA. El éxito a nivel universitario no siempre se transfiere a la NBA, por lo que sería poco probable que los Lakers le dieran una oportunidad a Wright con LeBron James y Anthony Davis en su plantilla.

David Adelman

Adelman es hijo del exentrenador de la NBA Rick Adelman, por lo que no hace falta decir que lleva el entrenamiento en la sangre. Después de comenzar con los Minnesota Timberwolves como entrenador de desarrollo de jugadores, Adelman trabajó con los Orlando Magic y los Denver Nuggets como entrenador asistente. El nombre de Adelman no es el más llamativo entre estos candidatos, y nunca ha sido entrenador en jefe antes; sin embargo, si los Nuggets defienden su título esta temporada, entonces hay un hombre con el plan para vencerlos si se une a los Lakers, y ese es Adelman.

Jamal Murray (27) de los Denver Nuggets habla con el entrenador asistente David Adelman durante el tercer cuarto contra los Charlotte Hornets en el Ball Arena de Denver el lunes 1 de enero de 2024. (Foto de AAron Ontiveroz/The Denver Post)

La búsqueda de un nuevo entrenador en jefe por parte de los Lakers marca un momento crucial en su viaje de regreso a la contienda. Si bien es posible que el grupo de candidatos no cuente con nombres de nivel de campeonato, la opción adecuada podría surgir de una combinación de experiencia, innovación y química con los jugadores estrella del equipo.

A medida que se desarrolla la búsqueda en las próximas semanas, los Lakers enfrentan el desafío de equilibrar las necesidades inmediatas con la visión a largo plazo, mientras navegan por la intrincada dinámica del carrusel de entrenadores de la NBA. La decisión que tomen no sólo dará forma al futuro del equipo sino que también definirá el próximo capítulo en la historia de los Lakers.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.