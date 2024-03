Nueva propuesta de ley de California busca ayudar a las víctimas de fraude electrónico

Alice Lin, de 80 años, dice que perdió más de 700,000 dólares, los ahorros de toda su vida, después de que alguien se hiciera amigo de ella a través de mensajes de texto.

Ella dice que comenzó a conversar con un hombre a través de un chat web en línea en 2022 y hablaron de experiencias similares, como la pérdida de su esposo a causa del cáncer años atrás. Ella dice que el hombre afirmó haber perdido también trágicamente a su esposa.

“Y luego empecé a confiar en él”, dijo Lin.

Ella dice que él le habló de invertir en criptomonedas, le pidió que descargara aplicaciones, invirtiera y le mostró lo que parecían ser cuentas rentables.

“Me dio las instrucciones y dónde enviar el dinero. Así que fui al banco a transferir el dinero y en ese momento confiaba totalmente en él”, dijo.

Ella explica que visitó sucursales locales del banco Chase y comenzó a realizar transferencias, de cientos de miles de dólares con solo un par de días de diferencia, como se muestra en un gráfico, en una denuncia presentada en su nombre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en enero.

La denuncia alega que los representantes de Chase no "hicieron ninguna pregunta pertinente, no señalaron estas transacciones altamente irregulares y sospechosas para una revisión adicional, ni completaron una evaluación de riesgos suficiente".

La denuncia también afirma que Lin no había realizado transferencias bancarias con Chase durante varios años antes y alega que los representantes del banco no se comunicaron con Lin ni con su hija mayor, un usuario autorizado de la cuenta.

El senador estatal Bill Dodd (demócrata por Napa) dice que ha escuchado historias como la de Lin antes.

“Tuve una persona que testificó a favor de este proyecto de ley que casi perdió $1 millón, y esos eran todos los ahorros de su vida”, dijo.

Dodd está proponiendo una nueva legislación que obligaría a los bancos e instituciones financieras a seguir ciertos procesos antes de que se realice una transacción.

“Lo que deberían hacer es decir: 'He comprobado tu historial. Nunca antes habías transferido dinero de esta institución financiera. ¿Sabes a quién le estás transfiriendo este dinero? ¿Y por qué lo haces? Haciendo algunas preguntas muy simples. Y este proyecto de ley simplemente establece estándares que los bancos tendrían que cumplir”, dijo el senador Dodd.

Un representante del Chase no hizo comentarios sobre la propuesta legislativa.

Con respecto al caso de Lin, el banco Chase le dijo al I-Team de NBC4:

“Instamos a todos los consumidores a ignorar las solicitudes de dinero por teléfono o Internet o el acceso a sus computadoras o cuentas bancarias. Las organizaciones o empresas legítimas no harán estas solicitudes, pero los estafadores sí lo harán”.

Y agregaron:

“Cuando los clientes visitan nuestras sucursales para completar transacciones bancarias, nuestros banqueros hacen preguntas, crean conciencia sobre diversos escenarios de estafa y brindan advertencias claras de que una vez que se envía una transferencia, es posible que no pueda recuperar su dinero. Estas interacciones ocurrieron en este caso cuando... la señora Lin autorizó esas transacciones”.

Chase también proporcionó al NBC4 I-Team información sobre prevención de estafas:

Si quiere estar seguro de que está hablando con un representante legítimo de su banco, llame al número que figura en el reverso de su tarjeta o visite una sucursal.

Los estafadores pueden "falsificar" números de teléfono. El identificador de llamadas puede indicar que la llamada o el mensaje de texto es de Chase aunque no lo sea. Lo hacen para engañar a las personas para que proporcionen su información personal o financiera o para que usted les envíe dinero. Recuerde, incluso si su identificador de llamadas dice que una llamada o un mensaje de texto proviene de Chase, podría ser una estafa. En caso de duda cuelgue y llámanos directamente.

Los consumidores deben proteger la información de su cuenta personal, sus contraseñas y códigos de acceso de un solo uso.

Los bancos nunca llamarán, enviarán mensajes de texto o correos electrónicos pidiéndole que se envíe dinero a usted mismo o a otra persona para evitar fraudes.

Siempre verifique a quién le está enviando dinero; una vez que envíe dinero, es posible que no lo recupere.

Para obtener más información sobre estafas comunes y formas de protegerse, visite: www.chase.com/securitycenter.

El senador estatal Dodd le dijo al I-Team de NBC4 que todos debemos reconocer lo sofisticados que se han vuelto los estafadores al engañar a las personas y cómo debemos protegernos.

“Usemos esto como un momento de enseñanza para todos. Cuando alguien quiere tu dinero, hará todo lo posible para conseguirlo. Sé cauteloso. Pregúntale a un amigo de confianza. Pregúntale a un familiar. No le des tu dinero simplemente a gente que no conoces porque nueve de cada 10 veces, a mi modo de ver, por lo que he visto, es una estafa”, dijo.

El proyecto de ley se encuentra en el comité de Banca y Finanzas de la Asamblea Estatal.

El senador espera tener una audiencia dentro de los próximos 30 días. Si se aprueba, el proyecto de ley pasaría al pleno de la asamblea para su votación.

Si bien el proyecto de ley se centra en los adultos mayores y dependientes, el senador Dodd cree que podría ayudar a otras personas que se encuentren lidiando con transacciones electrónicas y fraude.

En cuanto al caso de la señora Lin, su abogado nos dice que se trasladó a un tribunal federal y que están trabajando para que el caso regrese a un tribunal estatal.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.