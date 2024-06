La activista comunitaria de 90 años, Sweet Alice Harris, fue reconocida el lunes con el nombramiento de una intersección en Watts en su honor.

La ceremonia del lunes por la mañana fue celebrada en la intersección de la avenida Lou Dillon y el bulevar Santa Ana Norte, la cual fue designada "Sweet Alice Square".

"Simplemente está precioso", dijo Harris luego de que se revelara el letrero de "Sweet Alice Square" en la ceremonia. "Me está dando la fortaleza para continuar".

La intersección se ubica cerca de la organización de servicios sociales de Watts, 'Parents of Watts Working with Youths and Adults' (Padres de Watts que trabajan con jóvenes y adultos).

Harris nació en Gasden, Alabama el 29 de diciembre de 1933, y allí fue donde creció. Se mudó a Detroit, donde trabajó en su propia tienda de belleza, antes de mudarse a Los Ángeles en los años 1950.

Harris fundó Padres de Watts en el 1967. La organización empezó fuera de su casa y tenía la meta de aliviar las tensiones en su barrio causadas por la pobreza y la marginalización luego de los disturbios de Watts de 1965.

Padres de Watts ha proveído materiales y refugios para las personas sin hogar, preparado a niños para educarse, ofrecido apoyo profesional, organizado sesiones de asesoramiento sobre abuso de sustancias, y trabajado para proteger a los jóvenes en contra de la agitación social y la violencia armada.

Conocida cariñosamente como "Sweet Alice", Harris a trabajado con los funcionarios electos y ha servido de conexión entre los padres y las escuelas de sus hijos.

"Su trayectoria extraordinaria y sus contribuciones han marcado increíblemente la historia de Watts y siempre quedarán como un recordatorio de la resiliencia y fortaleza del espíritu humano", dijo Tim McOsker, un miembro del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles.