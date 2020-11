Niño de 4 años honrado por salvar a su hermano menor de ahogarse en la piscina

Un pequeño héroe en el condado de Orange fue honrado el viernes por salvar la vida de su hermano de 2 años después de que el niño cayera a la piscina familiar.

Mason Ochoa se puso un uniforme de bombero el viernes después de que salvó a su hermano pequeño de ahogarse el 20 de octubre.

Nicolás, su hermano de 2 años, cayó a la piscina familiar. Cuando Mason escuchó la alarma de seguridad, lo agarró y lo mantuvo a flote, luego gritó pidiendo ayuda.

Una aterradora grabación del 911 capturó el terror en la voz de José Ochoa, el padre del niño, mientras describe lo que presenció su esposa.

"Mi esposa me dijo en este momento que mi hijo se cayó a la piscina y no respiraba, que al momento está llorando, pero su cara está morada y él -- ella no puede hablar ahora. Estoy en camino a ellos", se puede escuchar en la grabación de la llamada de Ochoa.

"Eso es lo que se nos informó. No respondía y no respiraba", dijo el paramédico Mike Bostick.

Al principio, Stephanie Ochoa estaba conmocionada. Momentos después, estaba agradecida. Su hijo menor no resultó herido. Estaba alerto y vivo.

Para honrar a Mason, los bomberos de Placentia le dieron al niño de 4 años una muestra de otra escena real: practicar sus habilidades con una manguera contra incendios.

Luego tuvo la oportunidad de ver cómo se siente ser un paramédico.

También hubo más honores y elogios del alcalde al jefe de bomberos.

"Las personas en esta profesión gravitan hacia este llamado porque tienen la necesidad de actuar", dijo el jefe del Departamento de Bomberos de Placentia, John Van Gieson.

El abuelo de Mason, Raúl Vélez, dice que siempre hay una cerca alrededor de la piscina, pero que la habían quitado para un evento de puertas abiertas.

"Es mi héroe", dijo Vélez.

El jefe de bomberos bromeó que Mason conseguirá un trabajo allí si quiere uno, en unos 14 años.