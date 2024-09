Castigos más severos: Newsom aprueba leyes contra la toma ilegal de calle

El gobernador de California dio más fuerza a cuatro leyes el martes contra la toma ilegal de calles con castigos más severos, no solo para participantes sino también para los espectadores.

Las tomas ilegales de calles siguen siendo un problema enorme para las autoridades que no se dan abasto, pues han sido algo casi imposible de frenar.

“Bloquean 10 a 20 carros las cuatro esquinas, no puede entrar la policía, y ha pasado aquí y seguido pasa entonces no puede entrar la policía y se pasan ahí dando vuelta y dando vuelta, pero no pueden hacer nada”, dijo Isidory “Izzy” Orozco, empleado de la concesión Feliz Chevrolet en Exposition Park.

El gobernador Gavin Newsom reforzó con su firma esta semana cuatro leyes que darán mayor poder para combatir estas riesgosas actividades clandestinas que han plagado todo el estado.

“Vamos a decomisar vehículos y vamos a arrestar y vamos a multar a las personas estén participando y que estén de espectadores en ese tipo de evento con la ayuda que tenemos ahorita de las nuevas propuestas que se han puesto en ley”, dijo Miguel Meza, vocero del Departamento del Alguacil de Los Ángeles.

Las leyes se enfocan principalmente en decomisos y confiscación de autos por al menos un mes, además de posible suspensión temporal de la licencia de manejo.

“Para mí son magníficas leyes que se han aprobado, porque eso tal vez va a reducir la cantidad de daños que les hacen a las propiedades y la cantidad de accidentes que ocurren a las personas”, dijo Orozco.

Se espera que las leyes posiblemente ayuden a desanimar la participación, pero cuando hay cientos de personas y decenas de vehículos bloqueando el paso a la policía, se necesita hacer más.

“Unas dos patrullas no van a poder hacer nada”, dijo Orozco.

“Lo que necesitamos son más recursos, más patrullas, más policías que estén trabajando arduamente cada fin de semana para poder combatir [las carreras clandestinas]”, dijo Meza.

Meza dice que los resultados no serán inmediatos, pero las leyes son una buena herramienta y una advertencia para los que insistan en participar en cualquier forma en estos peligrosos eventos.

“La implementación de las leyes modificadas tomará tiempo y aún no se sabe cuándo empezaremos a ver los resultados”, agregó Meza.

Entre tanto, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles seguirá trabajando con los equipos especiales del LAPD y la Patrulla de Caminos de California (CHP) contra la toma de intersecciones.