Negocios recibirán multas si no cumplen con órdenes de salud

Nuevas inspecciones hechas a negocios durante los pasados días festivos han demostrado que la mayoría está cumpliendo con las normas de salud, para prevenir el contagio del COVID-19, y éstas son buenas noticias, ya que pronto se va a empezar a multar a quienes no estén cumpliendo con las reglas.

Un plan para todo el Condado de Los Ángeles está siendo diseñado para castigar con penalidades monetarias y hasta el cierre de negocios a quien no respete las normas de protección.



Hoy las autoridades de salud en Los Ángeles anunciaron alentadoras estadísticas sobre la implementación de los reglamentos por parte de comercios.



“Nuestros negocios y comunidad parecen estar cumpliendo con las acciones responsables que son tan esenciales”, dijo Jacqueline Valenzuela, portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Inspecciones realizadas a más de 1,100 restaurantes durante el feriado del 4 de julio comprobaron que el 99 % cumplió con la orden de vender sólo comida para llevar o en el patio.

El 99% cumplió con las órdenes de distanciamiento, el 99% cumplió con la orden de cubrirse el rostro, y el 82% con la orden de usar protectores de plástico.



“Es nuestra responsabilidad como comerciantes del Condado de Los Ángeles seguir las normas”, dijo Arcelia González, dueña de la Birriería “Don Boni”.



La propietaria del restaurante en Boyle Heights dijo estar al tanto de que en dos semanas el condado revelará un plan de multas a negocios que desobedezcan las reglas de protección.



“Yo siempre he dicho, cuando a uno le cuesta, pues sí, como que duele”, dijo González.

González asegura estar muy vigilante para siempre acatar los reglamentos que pide el condado.



“No sólo se trata de evitar la multa o el cierre del negocio, sino evitar que se pongan las cosas peores”, dijo Adriano Nepa, dueño del salón de belleza Adriano Hair Salon en Beverly Hills.

Nepa afirma que sigue al pie de la letra todo lo requerido por el Condado de Los Ángeles.



“Es bastante extenso. Son seis páginas, no sólo es el uso de mascarillas, sino también la limpieza”, agregó Nepa.

Algunas de las nuevas directrices no han sido fáciles de acatar, ni baratas, sobre todo para negocios pequeños, señalaron algunos comerciantes, especialmente para quienes no tienen 400 dólares para invertir.



Pero es el precio que tienen que pagar, dicen los propietarios, para permanecer a flote y operando en medio de la pandemia.



Aún no se ha informado de cuánto podrían ser las multas. El plan será revelado en unas dos semanas.

Los inspectores también señalaron que el fin de semana feriado vieron bares y sitios de degustación de vinos cerrados, como se les había ordenado.