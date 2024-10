Nathan Hochman asegura que rechaza las “políticas extremas” de Gascón

Muchos votantes del condado de Los Ángeles, uno de los condados más progresistas y firmemente demócratas del país, pueden estar considerando a un ex republicano para el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en las elecciones generales de noviembre, ya que Nathan Hochman, un exfiscal federal, lidera por dos dígitos en una encuesta contra el actual fiscal, George Gascón.

En un esfuerzo por tranquilizar a los votantes de Los Ángeles de que no es un partidario de la línea dura, Hochman, que se independizó en 2023, dijo que él también está en contra del encarcelamiento masivo como Gascón. Pero la diferencia, dijo Hochman, es que si es elegido, analizaría cada caso individualmente.

"Rechazo las políticas extremas como lo hace realmente cualquier fiscal", dijo Hochman, criticando lo que llamó las políticas "generales" de Gascón. "Hay que analizar cada caso individualmente. Observar al acusado, los antecedentes del acusado. “Hay que analizar el delito cometido y el impacto en la víctima para determinar quiénes son las verdaderas amenazas a nuestra seguridad pública y deben estar tras las rejas, y, francamente, quiénes no lo están”.

A pesar del respaldo de los sindicatos de policías de Los Ángeles y las asociaciones de aplicación de la ley, los defensores de la reforma de la justicia penal, incluidos Black Live Matter y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, pueden estar preocupados de que Hochman intente revertir algunas de las reformas implementadas por Gascón.

Pero el excandidato a fiscal general de California aseguró durante una entrevista con la NewsConference de NBC Los Angeles que él también liberaría a las personas condenadas injustamente y buscaría la rendición de cuentas de la policía, solo que de manera más eficiente que el actual fiscal.

“Seré el primer fiscal de distrito en la historia que no solo tiene experiencia como fiscal, sino que en realidad es un abogado defensor”, explicó Hochman. “Voy a la corte todos los días promoviendo la presunción de inocencia, obligando al gobierno a probar su caso más allá de una duda razonable ante un jurado a nivel unánime”.

Cuando se trata de responder a los disturbios en el campus liderados por manifestantes propalestinos como los que se vieron en UCLA y USC, Hochman dijo que trazaría un límite.

“Un fiscal de distrito debe decir eso de manera proactiva y decirles muy claramente a los manifestantes: ‘Aquí están los límites, los voy a hacer cumplir, aquí están las consecuencias reales. Y si cruzas esos límites, sí, serás responsable e irás a la cárcel’, dijo Hochman.

“Mi ferviente objetivo como fiscal del distrito es promover la disuasión. Sabré que he creado un sistema de justicia penal eficaz si se disuade a los delincuentes de cometer delitos desde el principio”.

