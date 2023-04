Un astronauta del sur de California estará en la misión Artemis 2 alrededor de la Luna

El astronauta del sur de California, Victor Glover, fue seleccionado el lunes para dar el próximo gran salto en los viajes espaciales.

Glover, graduado en 1994 de la Preparatoria Ontario, formará parte de la tripulación de cuatro miembros de la misión Artemis 2 alrededor de la Luna, anunció la NASA el lunes.

Glover pilotará la nave espacial Orion de la NASA alrededor de la luna después de un viaje desde Cabo Cañaveral en la costa de Florida.

La NASA presentó el nuevo traje AEXMU que usarán tres astronautas en la misión Artemis III.

El lanzamiento de la misión está programado para no antes de noviembre de 2024.

Durante el anuncio del lunes, Glover agradeció a los miembros de la familia por su apoyo.

"Este es un gran día", dijo Glover. "Tenemos mucho que celebrar, y es mucho más que los cuatro nombres que se han anunciado. Necesitamos celebrar este momento en la historia de la humanidad".

"Es el siguiente paso que lleva a la humanidad en el viaje a Marte".

La misión Artemis 2 enviará a Orión y una tripulación más lejos de lo que la gente jamás haya viajado desde la Tierra. Es un precursor de Artemis 3, que tiene como objetivo el primer alunizaje tripulado desde el Apolo 17 en 1972.

El primer vuelo de prueba sin tripulación fue el año pasado.

Las misiones, que llevan el nombre de la diosa de la Luna y hermana gemela de Apolo en la mitología griega, se consideran peldaños para una eventual misión tripulada a Marte.

Los tres estadounidenses y un canadiense serán los primeros en volar la cápsula Orion de la NASA, que se lanzará sobre un cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial desde el Centro Espacial Kennedy.

No aterrizarán ni entrarán en la órbita lunar, sino que volarán alrededor de la luna y regresarán directamente a la Tierra, un preludio del aterrizaje lunar de otros dos un año después.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, estará acompañado por Glover; Christina Koch, que ostenta el récord mundial del vuelo espacial más largo realizado por una mujer; y el canadiense Jeremy Hansen. Todos son veteranos del espacio, espera Hansen.

Esta es la primera tripulación lunar que incluye a una mujer y alguien que no es de Estados Unidos, y la primera tripulación en el programa de luna nueva de la NASA llamado Artemis. A finales del año pasado, una cápsula de Orión con solo un ‘Maniquí’ a bordo voló a la luna y regresó en un ensayo general largamente esperado.

Durante Apolo, la NASA envió a 24 astronautas a la luna desde 1968 hasta 1972. Doce de ellos aterrizaron. Todos eran pilotos de prueba con entrenamiento militar, excepto Harrison Schmitt, del Apolo 17, un geólogo que cerró la era del alunizaje junto con el difunto Gene Cernan.

Siempre que este próximo viaje a la luna de 10 días salga bien, la NASA tiene como objetivo llevar a dos astronautas a la luna para 2025 más o menos.

La NASA eligió a 41 astronautas activos para su primera tripulación de Artemis. Canadá tenía cuatro candidatos.

Associated Press contribuyó con la elaboración de este artículo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.