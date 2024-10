Mujer recibe multa de $1,000 por fuegos artificiales solo porque un extraño dijo que vivía en su casa

El pasado 4 de julio, la señora Beltrán pasó el Día de la Independencia de paseo con su familia en el río de Azusa. Después regresó a Los Ángeles, no a la casa que tiene en Lake Elsinore.

Por eso, cuando regresó días después, y encontró en su buzón la multa de $1,000, por posesión de fuegos pirotécnicos, dice que no entendía nada.

“¿Cómo le llega usted una multa si usted no era esa persona? Exactamente, eso es lo que yo estaba protestando, que no lo miraba justo, que me estaban dando una multa injustamente”, dijo Refugio Beltrán.

La mujer fue a las oficinas del condado de Riverside, y les explicó que tenía que haber un error. Ahí le dijeron que el 4 de julio, a las 3 de la mañana, un hombre había asegurado que vivía en esa dirección.

“Encontraron al muchacho con muchos cohetes ahí en la troca, pero pues ese era fuera en la calle. No era ni siquiera adentro de la propiedad ni nada”, dijo Beltrán.

La mujer aseguró que les explico que no tenía sentido que solo porque alguien dijo que vivía en su casa, le hubiesen creído y que quería apelar la multa pero, asegura, le dijeron que no era posible.

“Me decían que ya había terminado el tiempo de la apelación y que ya no podía hacer nada, lo único que me quedaba era pagarlo”, dijo.

Beltrán estaba indignada.

“Dije bueno voy a reportar a Telemundo para que vean ellos que no está uno sola”, aseguró.

Cuando se puso en contacto con nosotros, solicitamos al Condado de Riverside una explicación. Tras realizar una investigación, nos informaron que efectivamente, se habían expedido dos multas por uso ilegal de fuegos artificiales, una a la persona que observaron prendiéndolos, y otra a la propiedad frente a la cual sucedió el incidente.

Pero, tras nuestra petición, el oficial que emitió la multa revisó los datos, y determinó que la persona que prendió los fuegos, no está afiliada a esa propiedad. Y tal como nos confirmó la señora Beltrán, le enviaron una carta liberándola de cualquier responsabilidad.

“Sí, me dice que certifica él que hubo un error”, dijo Beltrán y agregó entre risas, “al final lo logré! Pues como dice el dicho que el que persevera alcanza, y lo logré gracias a ustedes”.