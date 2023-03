Hombre condenado por el asesinato de Kristin Smart enfrenta sentencia

El exestudiante de la Universidad Estatal Politécnica de California (Cal Poly) condenado por asesinar a Kristin Smart en el campus de la Costa Central hace más de 25 años será sentenciado el viernes en su juicio por asesinato.

Paul Flores fue declarado culpable de asesinato en primer grado en octubre. Enfrenta de 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

Smart tenía 19 años cuando desapareció después de una fiesta fuera del campus en 1996. Nunca se encontraron sus restos, lo que dejó a su afligida familia con interrogantes durante décadas.

Fue declarada legalmente muerta en 2002.

Flores, de 46 años, como la última persona vista con Smart el 25 de mayo de 1996, mientras caminaba con ella a su dormitorio después de una fiesta fuera del campus, dijeron testigos. Los fiscales dijeron que mató a Smart mientras intentaba violarla en su dormitorio.

Flores y su padre Rubén fueron arrestados en 2021. Rubén Flores, de 81 años, fue acusado en un juicio separado como cómplice por presuntamente ayudar a enterrar el cuerpo.

Más de 20 años después, no se han encontrado los restos de la joven

Fue declarado no culpable en su juicio.

La familia de Smart habló después del veredicto dividido de octubre.

“Sin Kristin, no hay alegría ni felicidad en este veredicto”, dijo el padre de Smart, Stan Smart, en una conferencia de prensa después de la audiencia. “Después de 26 años, con el veredicto dividido de hoy, aprendimos que nuestra búsqueda de justicia para Kristin continuará”.

Describió el caso como un viaje largo y angustioso.

“Este caso no terminará hasta que Kristin regrese a casa, y nos hemos comprometido con eso desde el principio”, dijo. “No tomamos un respiro. Esto no lo dejamos de lado”.

Durante la audiencia preliminar, los fiscales presentaron evidencia de adiestradores de perros que dijeron que sus perros rastreadores de cadáveres se detuvieron en la habitación de Flores y alertaron sobre el olor de la muerte cerca de su cama.

Los arqueólogos que usaron un radar de penetración en el suelo y excavaron el suelo debajo de la cubierta trasera de Ruben Flores, dijeron que encontraron indicios de que el suelo había sido removido de una manera similar a una tumba.

Los documentos judiciales presentados como parte de una audiencia de revisión de la fianza en abril de 2021, cuando los Flores fueron arrestados, indicaron que los investigadores del Departamento del Alguacil del Condado de San Luis Obispo tenían evidencia biológica que indicaba que Smart alguna vez estuvo enterrado bajo la terraza de Rubén Flores detrás de su casa en Arroyo Grande, aproximadamente 12 millas al sur del campus universitario.

Cuando Paul Flores habló por primera vez con la policía, restó importancia a sus interacciones con Smart en la fiesta y en el camino a casa. Dijo que ella caminó hacia su dormitorio por sus propios medios, aunque otros testigos dijeron que Flores estaba ayudando a sostenerla y que se había desmayado más temprano en la noche.

Los testigos llamados a declarar incluyeron a los padres de Smart, amigos de la universidad, analistas forenses, detectives y conocidos de Paul Flores. Algunos proporcionaron detalles sobre las conversaciones que tuvo con ellos en el momento en que Smart desapareció.

El abogado defensor del hijo, Robert Sanger, trató de convencer al jurado de que alguien más había matado a Smart. Señaló que Scott Peterson, quien más tarde fue condenado por matar a su esposa embarazada y el feto que llevaba, también era estudiante de Cal Poly SLO en el momento de la desaparición de Smart.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English