Podcast ayuda en caso de la estudiante desaparecida Kristin Smart

A Chris Lambert le gustaría volver a hacer música, pero parece que no puede dejar de perseguir a un fantasma que lo ha perseguido durante casi 25 años.

Una valla publicitaria al costado de la carretera en la costa central de California lo llevó hace tres años a un desvío de su carrera como cantautor e ingeniero de grabación. Creó un podcast sobre la desaparición en 1996 de la estudiante de primer año de la universidad Kristin Smart y se ha apoderado de su vida.

"No puedo alejarme de él por más de unos días", dijo Lambert. "Me atrapó de nuevo porque quiero resolver las cosas".

Fue un giro improbable para alguien que se refiere a sí mismo como un tímido, "chico al azar con barba" y ha producido resultados que nunca imaginó.

El martes, cuando el alguacil del condado de San Luis Obispo, Ian Parkinson, anunció los arrestos, le dio crédito a Lambert por ayudar a llamar la atención mundial sobre el caso y presentar a varios testigos clave.

El sospechoso desde hace mucho tiempo, Paul Flores, y Smart eran compañeros de primer año en el campus de la Universidad Politécnica Estatal de California en San Luis Obispo. Flores, que ahora tiene 44 años, fue acusado de asesinato por el asesinato de la joven de 19 cuando intentaba violarla en su dormitorio, dijeron los fiscales.

Su padre, Rubén Flores, de 80 años, fue acusado de complicidad luego de que las autoridades dijeron que ayudó a esconder el cuerpo, que nunca ha sido localizado.

Más de 20 años después, no se han encontrado los restos de la joven

El abogado de Paul Flores se ha negado a comentar sobre el cargo penal. Un abogado de Rubén Flores dijo que su cliente es inocente.

Lambert se ha convertido en el centro de atención con los arrestos. Su serie de ocho partes, "Your Own Backyard", alcanzó los 7,5 millones de descargas el jueves y fue el podcast número 2 en iTunes. El teléfono de Lambert ha estado lleno de mensajes de fans, informantes y reporteros de noticias. Agradece la atención, pero se ha sentido abrumado.

"Me está volviendo loco", dijo, pero se mantuvo concentrado, paciente y educado durante una entrevista de 45 minutos con The Associated Press el miércoles.

Toda la atención no se dirige a ningún dinero: Lambert no acepta publicidad para el podcast, dependiendo de las donaciones.

El suyo es el último de una línea de podcasts sobre crímenes reales que desempeña un papel en un arresto, una apelación judicial o incluso una exoneración.

"Up and Vanished" llevó a un hombre a confesar haber matado a una reina de belleza de Georgia, mientras que "Serial" ayudó a un asesino convicto a ganar un nuevo juicio en Maryland. “In the Dark” descubrió nuevas pruebas en un caso que los fiscales abandonaron en lugar de buscar un séptimo juicio contra un hombre de Mississippi que pasó décadas en el corredor de la muerte.

El caso sigue siendo un misterio, pero mostró nueva actividad el miércoles en el domicilio de una persona de interés.

Lambert, de 33 años, tenía solo 8 años cuando Smart desapareció a una distancia de un corto viaje por la costa desde su propia casa en la pequeña ciudad de Orcutt, a unas 140 millas (225 kilómetros) al noroeste de Los Ángeles. Le asustaba que alguien hubiera desaparecido y nadie supiera lo que sucedió.

Durante más de dos décadas, una valla publicitaria con una foto de un Smart sonriente anunciaba una recompensa de $75,000. Está ubicado en la localidad de Arroyo Grande. donde Paul Flores creció y sus padres aún viven.

Lambert lo pasó muchas veces y finalmente lo motivó a comenzar a investigar.

"Pensé en intentarlo y ver si podía hacer que algunas personas hablaran", dijo Lambert. "Todo lo que tengo que hacer es superar mi timidez y comenzar a llamar a estas personas de la nada y comenzar a hacer preguntas realmente personales".

Compró un equipo de grabación de alta calidad y comenzó a hacer llamadas. Localizó a testigos pasados ​​por alto o reacios que no habían hablado con la policía, dijo.

La gente se abrió a Lambert y él los animó a ponerse en contacto con los investigadores con información relevante. Los agentes comenzaron a llamarlo para conectarlos con las personas que entrevistó.

"Lo que Chris hizo con el podcast fue publicarlo a nivel nacional para traer nueva información", dijo Parkinson sin dar más detalles sobre la nueva evidencia. "Produjo cierta información que creo que fue valiosa".

Órdenes de allanamiento fueron entregadas el miércoles en ubicaciones en California y el estado de Washington en la investigación de la desaparición de la estudiante universitaria Kristin Smart en 1996, dijeron las autoridades.

Una ex colega de la madre de Paul Flores, Susan Flores, le dijo que la Sra. Flores llegó al trabajo después del fin de semana del Día de los Caídos en 1996, cuando Smart desapareció, diciendo que no dormía bien porque su esposo había recibido una llamada telefónica en medio de la noche y se fue en su coche.

"Siempre se ha especulado que Paul llamó a su padre en medio de la noche y su padre se acercó y lo ayudó a deshacerse del cuerpo de Kristin", dijo Lambert.

Un inquilino que vivió durante un año en la casa de Susan Flores le dijo que escuchaba una alarma de reloj todas las mañanas a las 4:20 a.m. Smart había trabajado como salvavidas a las 5 a.m. en la piscina de Cal Poly, por lo que es posible que haya puesto su reloj para despertar a esa hora temprana.

"Ese parece ser el momento en la serie de podcasts en el que la mayoría de la gente se ha sentido completamente conmocionada", dijo. "Esta puede ser la prueba que apunta al hecho de que Kristin fue enterrada en ese patio trasero o que sus pertenencias fueron enterradas en ese patio trasero".

Susan Flores, quien colgó cuando la llamó AP, le dijo a KSBY-TV en marzo en la única entrevista que le concedieron que podía "disparar muchos agujeros en muchas mentiras (de Lambert)".

Dijo que Lambert nunca la contactó. Dijo que envió a un intermediario a su casa y Susan Flores amenazó con llamar a la policía. Sus esfuerzos por hablar con Paul Flores también fueron infructuosos, dijo.

Lambert habló con un ex estudiante de intercambio australiano en Cal Poly que dijo que vio a Flores y Smart discutiendo cerca de donde Smart fue visto por última vez. Lambert dijo que los investigadores habían descartado esa versión en los primeros años de la investigación.

Lambert ha desarrollado una estrecha relación con la familia Smart, que emitió un comunicado tras el arresto, elogiando sus habilidades y "dedicación desinteresada".

Está agradecido por haberse acercado a la familia. Siente que ha llegado a conocer a Kristin Smart, pero desearía tener la oportunidad de conocerla.

“Durante la mayor parte de mi vida, Kristin Smart ha sido un rostro en una valla publicitaria”, escribió en Instagram. “He aprendido sobre Kristin la hija, Kristin la hermana mayor, Kristin la amiga, la vecina, la compañera de cuarto. Kristin la nadadora. Kristin la soñadora. Y he aprendido que puedes extrañar a una persona que ni siquiera conociste”.