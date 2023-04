Proponen nuevas leyes para combatir la violencia armada en California

Legisladores, líderes locales y agencias de aplicación de la ley anuncian nuevas leyes centradas en combatir la violencia armada en California.

Miembros de Prosecutors Alliance of California junto con sobrevivientes de tiroteos masivos se reunieron en Monterey Park, el sitio de un reciente tiroteo masivo mortal, en apoyo de las nuevas leyes.

El asambleísta demócrata por Alhambra, Mike Fong, cuyo distrito incluye Monterey Park, el alcalde de Monterey Park, José Sánchez, el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, y la sobreviviente de violencia armada, LaNaisha Edwards, también asistieron.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quiere limitar dónde las personas pueden llevar armas ocultas después de que múltiples tiroteos masivos dejaron decenas de muertos en todo el estado en enero.

“Es inconcebible que permitamos que las agencias de aplicación de la ley revendan armas en nuestras comunidades”, dijo Cristine Soto DeBerry, fundadora y directora ejecutiva de Prosecutors Alliance en un comunicado.

“Para empeorar las cosas, no hemos logrado quitarles las armas a las personas condenadas por delitos graves. Estos proyectos de ley de seguridad de armas propuestos limitarán la rápida proliferación de armas en nuestras calles y mantendrán las armas alejadas de quienes amenazan nuestra seguridad”, agregó.

Las tres medidas fueron redactadas por Fong, quien ha adoptado una postura abierta para combatir la violencia armada. Las nuevas piezas de la legislación propuesta buscan en última instancia disminuir las muertes causadas por armas de fuego.

La primera medida, AB 732, tiene como objetivo fortalecer el proceso de retiro de armas de fuego de las personas que están en la lista del gobierno con la prohibición de poseerlas debido a una condena penal.

La medida aumentaría el proceso de incautación de armas de fuego por parte de los fiscales y los tribunales en el momento de la condena de alguien.

El Departamento de Justicia proporciona a las autoridades policiales locales información que indica que las personas en su jurisdicción están en la lista del sistema de personas armadas y prohibidas.

"En los 10 años que la prohibición fue ley, los tiroteos masivos disminuyeron. Después de que los republicanos dejaran que expirara, los tiroteos masivos se triplicaron", dijo el presidente en su discurso.

La medida AB 732 quiere exigir que las agencias policiales locales tengan una persona designada que se mantendría actualizada sobre las adiciones hechas a la lista.

“Los datos son claros: más armas significa más violencia y más víctimas”, dijo Gascón, en un comunicado. “La aplicación de la ley debe estar en el negocio de sacar las armas de nuestras calles, no armar a nuestras comunidades. Aplaudo al asambleísta Fong y a la Alianza de Fiscales de California por su liderazgo e insto a la legislatura a aprobar estas leyes críticas de seguridad de armas”, agregó.

La segunda medida, AB 733, prohibiría a las agencias estatales y locales vender municiones, armas de fuego, partes de armas de fuego y chalecos antibalas.

Se utilizará un nuevo sistema de detección de armas en las escuelas del condado de Greenville, Carolina del Sur, cuando comiencen las clases en aproximadamente dos semanas.

Garantizaría que las agencias gubernamentales sigan las mejores prácticas y que no contribuyan a introducir armas de fuego en las comunidades locales.

“Con tiroteos casi a diario en escuelas, supermercados, iglesias y estudios de baile, no podemos confiar en los héroes para detener el flagelo interminable de la violencia armada que azota a nuestro país”, dijo Fong en un comunicado.

"Los legisladores son los que tienen el poder para poner fin a esta plaga, y me enorgullece asumir el liderazgo en este esfuerzo para ayudar a sacar las armas de nuestras calles. Espero trabajar en asociación con la Alianza de Fiscales de California y los defensores de la seguridad de las armas para aprobar estas medidas", indicó.

La tercera medida, AB 1638, ayudaría a expandir los servicios de traducción para los californianos que no hablan inglés para obtener información adecuada relacionada con emergencias locales como tiroteos masivos y otros eventos con víctimas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.