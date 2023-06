Menor de 16 años ayuda a su papá a recuperar más de $2,000 tras trabajo mal hecho

El señor Pelayo pagó miles de dólares por la reparación de su vehículo, pero no se lo arreglaron bien. Afortunadamente, su hija, de solo 16 años, le ayudó a resolver el problema. Fue ella quien contactó a Telemundo 52 Responde y así se resolvió su caso.

Jarilyn es una joven ejemplar y dice que está acostumbrada a ayudar a sus papás con todo tipo de problemas. En este caso, se dio a la tarea de averiguar cómo encontrar apoyo, y gracias a su perseverancia, pudimos obtener respuestas.

“He tomado clases de historia, del gobierno, y de la constitución, y todos los derechos. Como mis padres no hablan mucho inglés, me ponen a mí y a mi hermana a hablar por teléfono. Y para eso se necesita mucha paciencia”, dice Jarilyn Pelayo quien ayuda a sus papás en diversas situaciones.

Su padre Matias dice que “ella tiene para eso un don”.

¡Y vaya que si lo tiene! A sus 16 años, fue Jarilyn la que investigó y nos contactó, para que ayudáramos a su papá, quien asegura que, tras llevar su camioneta a Pep Boys, en Lawrenceville, Georgia, y pagar $2,430.56 se la entregaron sin haber resuelto todos los problemas que tenía, a pesar de que insistió.

“Pasé de vuelta tres veces”, dice Matías y asegura que una de las luces del tablero seguía prendiéndose, y no pasó la certificación de smog.

“Discutí con el manager, y me dijo que era como cuando va al doctor, que usted firma que a lo mejor se va a morir. Y es lo mismo, si no lo pueden salvar, tampoco podía él hacer nada por el carro”, dijo Matías y agregó, “ya no hallaba que hacer la verdad”.

Fue cuando Jarilyn se involucró, pero, aunque se comunicó a distintos lugares y agencias en Georgia dice que “no nos estaban ayudando y entonces escuché de mi prima sobre ustedes, y entonces dijimos, vamos a intentarlo. ¡A ver si acaso nos ayudan!”

Su prima, nos explicó Jarilyn, vive en California, así que le ayudó a comunicarse con nosotros, y desde aquí contactamos a Pep Boys, quienes respondieron que nos agradecen haber traído el caso a su atención y nos aseguraron que lo resolverían directamente con el señor Pelayo.

Dice Jarilyn que la respuesta fue inmediata.

“A las 8 de la mañana del próximo día nos estaban llamando de Pep Boys diciendo que ‘Ay, discúlpenos por todo, en realidad no habíamos sabido que había pasado’ y que ya estaba el cheque”, agrega Jarilyn.

“Agradecemos mucho que nos hayan ayudado, proque si estábamos bien desesperados con el problema”, y agregó, “para la próxima si tengo otro problema, ¡ya sé con quién contactarme!”

Y con mucho gusto estaremos listos para ayudarles, Jarilyn. Realmente quedamos muy impresionados con tu perseverancia y deseos de ayudar a tu papá, que obviamente está muy orgulloso de ti. Ah, y ¡saludos a tu prima!