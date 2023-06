Familia casi pierde los ahorros de todo un año por tráfico pesado rumbo al aeropuerto de Los Ángeles

Los usuarios afectados dicen que esperaron meses luego de que solicitaron el reembolso, pero, al no ver resultados, optaron por pedir ayuda.

Si usted vive en Los Ángeles, se puede imaginar perfectamente la desesperación que vivieron don Luis y su familia cuando, rumbo al aeropuerto, el tráfico los atrapó.

“En el ‘freeway’ había un accidente, no podíamos salir, de mala suerte nos quedamos embotellados, porque no había ni salida. ¡ahí nos quedamos!”, dijo Luis lliguin, quien no llegó al aeropuerto por el tráfico.

Era su viaje anual a Guayaquil, Ecuador para visitar a su familia y asegura que se fueron con suficiente tiempo al aeropuerto.

“Habíamos salido tres horas antes, pero sin embargo no pudimos llegar”, agregó Luis.

Perdieron sus vuelos, por los cuales habían pagado un total de $2,551.56, Un duro golpe a la economía.

“¡Es caro!”, dijo Luis, “el horro todo el año”.

Y por eso, trataron de que Copa Airlines les diera un crédito, aunque fuera parcial, pero al parecer, se los negaron.

Fue entonces cuando “dije, bueno yo aquí tengo el número de Telemundo, voy a comunicarme con ellos”, dijo Luis.

Y al recibir su caso nosotros le preguntamos a los directivos de Copa Airlines si estarían dispuestos a hacer algo para ayudar a la familia lliguin, y afortunadamente, decidieron apoyarlos. Nos informaron que se comunicarán directamente con él para darle la buena noticia.

“A los tres días que ustedes actuaron, ellos nos llamaron a decirnos que nos iban a reembolsar el dinero”, dijo Luis.

Y les devolvieron un total de $2,551.56 lo cual lo dejó muy animado.

“Yo estoy muy agradecido porque yo no pensaba que me iban a regresar el dinero”, agregó.

Cabe mencionar que este caso se resolvió gracias a que la aerolínea decidió extender una cortesía a la familia lliguin, aunque no tenían que hacerlo. Recuerde que, para viajes internacionales, siempre es recomendable comprar un seguro contra imprevistos.