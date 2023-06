Claves para ahorrar en el seguro de tu carro

Los expertos de Consumer Reports compartieron algunas ideas para ahorrar en la prima de su seguro automotriz, pero sin dejar de tener la cobertura necesaria.

Dennis osorio dice que goza tener varios automóviles, “tengo cuatro carros. Tres personales y uno para trabajar”.

Pero toda esa potencia, significa más gastos, pues hay que mantenerlos asegurados. En su caso, Dennis sabe que tener todas sus pólizas con una misma compañía tiene sus beneficios.

“Estoy muy contento con el servicio. Me ahorro mucha plata con esa compañía porque tiene muchos beneficios”, dice.

Consumer Reports recomienda hacer lo que hizo Dennis, preguntar a las aseguradoras si le pueden dar un mejor costo por tener varios vehículos bajo un mismo plan.

¿Otras tácticas de ahorro?

Primero: aumentar su deducible y cancelar la cobertura que no necesite.

Un deducible de $1,000 por ejemplo, en lugar de $500 puede no parecer mucho, pero podría reducir su prima por más de 10 por ciento.

Y si su auto ya tiene sus años, considere cancelar la cobertura contra choques u otros daños, porque al paso del tiempo, podría terminar pagando más de lo que recibiría para repararlo o reemplazarlo.

Si el valor actual de su carro es bajo, probablemente no necesite pagar coberturas adicionales, solo la requerida por ley.

Y considere participar en programas de rastreo como “Drive safe & Save connected car” de State Farm y “Snapshot” de Progressive que usan tecnología para rastrear sus hábitos de manejo. Y le premian por ser buen conductor.

“Estás intercambiando tu privacidad por este descuento. Si estás dispuesto a revelar algunos detalles sobre a dónde vas y cómo conduces, con qué frecuencia conduces, entonces podrías ver algún beneficio. Pero si no te sientes cómodo con que la compañía tenga esos detalles tuyos, entonces podrías negarte a participar en estos programas”, dice

Elmer Guardado, portavoz de Consumer Reports.

Incluso si no desea que lo rastreen, ser buen conductor aún tiene sus beneficios. Si usted no ha tenido accidentes, llame a su aseguradora y pídale un ajuste de su prima. Si no le ofrecen un precio justo, llame a otras compañías y compare precios.

Dos aseguradoras de autos que de acuerdo a Consumer Reports consistentemente obtienen las calificaciones más altas son: Amica Mutual Group y USAA Group.

Recuerde que, en general, cuanto más caro sea su vehículo, mayor será su prima de seguros, pues es más costoso repararlos o reemplazarlos, así que, tome eso en cuenta cuando vaya a comprar un nuevo vehículo.