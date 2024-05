Memorial Day en el sur de California: ceremonias, conciertos y eventos para el fin de semana 

Conectarse con la comunidad, patrocinar una bandera, dirigirse al Puerto de Los Ángeles para unirse a un recorrido informativo por la Semana de la Flota: el Día de los Caídos en Los Ángeles ofrece muchas maneras de expresar su respeto, desempeñar un papel en una ceremonia significativa y agradecer a quienes sirven.

El sur de California alberga algunas de las celebraciones más importantes del país, pero no todos los eventos tienen lugar el Día de los Caídos; ya se están llevando a cabo varios eventos en el LA Waterfront y Glendale, por lo que es posible que pueda asistir a dos eventos o incluso a algunas reuniones en los próximos días.

La Semana de la Flota de Los Ángeles abrió sus puertas el 22 de mayo, pero puede contar con el fin de semana largo para presentar varias giras, conciertos y eventos especiales. Uno de esos eventos tendrá lugar el Día de los Caídos en el puente de la Calle Sexta, a varias millas de LA Waterfront, lugar de muchas celebraciones de la Semana de la Flota.

La Marina de los Estados Unidos cruzará el viaducto a partir del mediodía si se encuentra en la zona. ¿Y si estás cerca del Battleship Iowa, donde suceden tantas cosas durante el fin de semana? Un paso elevado, recorridos y más completarán el programa (simplemente consulte los boletos anticipados para el recorrido si desea ver en profundidad el lugar emblemático).

El Campo de Honor de Glendale es otra tradición de varios días, en la que la gente pasa por Forest Lawn para admirar las numerosas banderas en exhibición. Si desea patrocinar una bandera, hay información en este sitio, así como detalles sobre el programa del 27 de mayo.

Las ubicaciones de Forest Lawn más allá de Glendale volverán a rendir un sentido homenaje al significado de ese día; diríjase a Cypress, Long Beach y otros destinos de la región. La lista completa está aquí. únase a un evento y ayude a “saludar el coraje y la valentía de quienes sacrificaron tanto por nuestras libertades”.

Algunas procesiones conmovedoras recorrerán los corazones de varios pueblos y vecindarios del sur de California, y una de las más grandes tendrá lugar en Canoga Park. El 32º Desfile Anual del Día Conmemorativo de Canoga Park comienza el 27 de mayo, a las 10 a.m., con la presentación de colores, una invocación y una ofrenda floral en el Muro de Honor. Habrán otros eventos especiales están en el programa.

La entrega de flores del Día de los Caídos de 2024 despegará en el Museo del Aire de Palm Springs a la 1 en punto del 27 de mayo. Llegue temprano, a partir de las 10 a. m., para actividades para los jóvenes, jazz en vivo y más.

¿Lo más conmovedor del día? Unos 3,000 claveles, todos rojos y blancos, serán arrojados por un bombardero B-25 Mitchell. “Los visitantes pueden recoger una flor para llevársela a casa”, informó el museo.

