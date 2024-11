Más de $6,000: empleado recupera cheque de liquidación después de más de 4 años

Después de 26 años de trabajar para Sears, un empleado fue liquidado cuando la cadena cerró, justo cuando empezó la pandemia, pero su cheque de liquidación, nunca le llegó, y ya lo había dado por perdido.

Por más de dos décadas, Gumercindo “Gume” Carrera trabajó en los talleres mecánicos de Sears, pero en el 2020, a él y a sus compañeros, les dieron la mala noticia: la compañía cerraría sus tiendas.

“Fue algo muy, muy difícil ese día, cuenta, solo recibió una noticia positiva. A todos nos iban a pagar un dinero por el tiempo que estuvimos ahí, ocho semanas. En su caso, esa cifra ascendía a $6,227.20, "pero a mí, por una razón, no sé por qué pasó, no me pagaron", dijo Carrera.

Carrera contó que se comunicó con el Departamento de Recursos Humanos múltiples veces, y reenvió los documentos que le pidieron, pero su pago no llegaba, y cada vez que llamaba, le volvían a dar instrucciones.

“[Me decían] lo mismo, que mandara las formas a otro lugar, las mandaba y no me respondían”, dijo Carrera, quien asegura haber enviado los formularios al menos tres veces, un proceso que lo dejó frustrado y derrotado.

“Pues, ya, lo di por perdido, pues no, no me van a pagar”, pensó Carrera.

A pesar de que habían pasado años, la cuñada de Carrera decidió enviar el caso a Telemundo 52 Responde.

Al recibir el caso, el equipo de Telemundo 52 de inmediato se puso en contacto con los representantes de Sears, quienes explicaron que la unidad encargada del pago, en su momento, ya no existía, por lo que no podían hacer comentarios al respecto, pero aun así, se dieron a la tarea de resolver la situación del señor Carrera, quien quedó sorprendido cuando recibió una respuesta después de cuatro años.

“Lo creí cuando me habló la muchacha de HR (recursos humanos] de la compañía, entonces dije no, sí, me van a pagar”.

Tras unos días, Carrera dijo que recibió más de $6,000, dinero que esperó casi cuatro años en recibir.