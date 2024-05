Experto aclara las ventajas y desventajas de usar contraseñas vs reconocimiento facial

Aunque la tecnología ha avanzado, mucha gente tiene desconfianza de los sistemas de reconocimiento facial.

Mientras unas personas prefieren utilizar una contraseña, otros eligen el reconocimiento facial. Telemundo 52 Responde habló con un experto y explicó cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno.

La tecnología avanza a un paso muy acelerado. Hoy en día estamos usando la biometría para tener acceso al teléfono inteligente.

“Es utilizar los rasgos físicos de una persona para conseguir desbloquear, abrir una aplicación, obtener acceso a determinados servicios que están a disposición de los usuarios en internet”, dijo Susana Carbajal, vocera de NordVPN.

Hasta hace unos años, utilizábamos el pulgar, hoy usamos el reconocimiento de rasgos faciales o Face ID. Pero algunos no se sienten cómodos con esta tecnología.

“Yo lo abro manual, no me gusta de la otra manera”, dijo Zoraida Miha, no usa el reconocimiento facial.

“Depende, en ocasiones, abro [el celular] con la cara para que sea más rápido y a veces con el código”, dijo Paola Pinzón, usa ambas tecnologías.

La mitad de la población en este país usa las herramientas biométricas regularmente, según NordVPN, un proveedor de conexiones por internet protegidas. Pero en un reciente estudio de la compañía, se encontró que un 29% de los americanos se niegan a usar la tecnología biométrica. El 18% cree que criminales pueden robar el escaneo de su pulgar, cara u ojos.

“Sería muy complicado, pero es como todo, no imposible, no es. La gran mayoría de las veces que ocurren problemas de seguridad, es porque la gente va rápido, no lee las cosas, no se preocupa de lo que lee más que por otras razones”, señaló Carbajal.

Agregó que los jóvenes y personas con más conocimiento de la tecnología utilizan la biometría más comúnmente.

"Es más seguro. es como face recognition. Nadie puede abrirlos, solamente tu cara, tu rostro o tu huella (fingerprint). Esas dos son mucho más seguros que un pin”, dijo Julio Anorga, confía en la tecnología biométrica.

“Para mí, lo más importante de todo es utilizar el sentido común en caso de duda, pues oye, mejor no lo conectes, mejor no lo abras, utilizar los distribuidores oficiales”, agregó Carbajal.

Así que lo único que tiene que hacer es bajar las aplicaciones de la tienda de aplicaciones oficial de su teléfono, y use precaución en las redes sociales. Además, recomienda usar autenticación de dos factores en todas las cuentas por internet, lo cual podría incluir su huella digital o reconocimiento facial.

“La autentificación de varios factores que es bueno, yo tengo una contraseña, pero además de tener la contraseña voy a pedir una segunda manera de identificarme”, dijo Carbajal.

Lo importante es utilizar los métodos más actualizados, y sobre todo no usar la misma clave en todas sus cuentas y aparatos, porque es la forma en que los estafadores logran hacer más daño a sus víctimas.