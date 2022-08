CNBC: Cómo manejar mejor tu dinero con estos siete pasos financieros

What to Know ¿Qué cambios puede hacer para ayudar a hacer frente al aumento de los precios, las tasas de interés más altas y los mercados financieros volátiles?

Desde calcular su propia tasa de inflación personal hasta apegarse a una tarjeta de crédito y trabajar con un asesor financiero de confianza, aquí hay siete pasos que puede seguir para evaluar la salud de su dinero.

Busque un planificador financiero certificado en su área visitando los sitios web de la Junta de CFP, la Asociación de Planificación Financiera y la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales.

A medida que los niños y adolescentes regresan a la escuela, ahora es el momento para que los adultos "vuelvan a lo básico" en lo que respecta a sus finanzas.

Haz un chequeo financiero. Mira el estado actual de sus finanzas y descubra lo que necesitas hacer para encaminarse, o mantenerse, para que pueda alcanzar sus metas financieras.

¿Cómo está gastando, pidiendo prestado, ahorrando, invirtiendo y protegiendo su dinero? ¿Qué cambios debes hacer ahora para ayudar a lidiar con el impacto del aumento de los precios, las tasas de interés más altas y los mercados financieros volátiles en su billetera e inversiones?

1. Encuentra tu tasa de inflación personal. En primer lugar, debe averiguar cómo afecta la inflación y el aumento de las tasas en su presupuesto.

Aunque la inflación está en su punto más alto en 40 años, no todos gastamos la misma cantidad de dinero en las mismas cosas.

Reúne facturas y extractos bancarios para ver lo que has gastado en alimentos, vivienda, gasolina, entretenimiento, ropa, educación y otros artículos durante los últimos 12 meses. Luego, calcula tu propia tasa de inflación personal haciendo esto:

Suma tus gastos mensuales del mes pasado y lo que gastó en los mismos bienes y servicios hace un año.

Resta tu gasto total para julio de 2021 de julio de 2022.

Divide esa diferencia entre tus gastos mensuales de julio de 2021.

El resultado de esa ecuación es tu tasa de inflación personal.

Si tu número real es mayor o menor que la última tasa de inflación del gobierno no es el punto. Debe revisar sus gastos para ver lo que está gastando y lo que puede eliminar, reducir o negociar a una tasa más baja.

CONVIÉRTETE EN UN GASTADOR INTELIGENTE

Una vez que haya calculado su tasa de inflación personal, es hora de volverse más inteligente con sus gastos.

2. Evite el “estilo de vida lento”. Es posible que haya obtenido un ligero aumento o se haya mudado a un nuevo trabajo ganando más dinero. Entonces, ¿por qué no darse el gusto de pedir comida para llevar la mayoría de las noches de la semana? Estás trabajando tan duro que no tienes tiempo para cocinar. Si esas comidas y los costos de entrega han duplicado sus costos de alimentos, pero su salario neto no se ha mantenido al mismo ritmo, puede ser víctima de un "estilo de vida lento" ya que el costo de su estilo de vida aumenta más rápido que sus ingresos. Vea qué gastos puede reducir o eliminar, como membresías, suscripciones o incluso viajes.

3. Use solo una tarjeta de crédito. Organízate para tener un mejor manejo de lo que está gastando. Si tienes todas sus transacciones en un solo lugar, será más fácil realizar un mejor seguimiento de sus gastos. Tenga una tarjeta de crédito en su billetera para pasarla en la tienda o usarla para compras en línea. Si usa una billetera digital (Apple Pay o Google Wallet), use esa misma tarjeta para todo lo que compre.

4. Establecer límites y alertas en las tarjetas. El límite de compras con una tarjeta de débito puede variar de un par de cientos a un par de miles de dólares por día. El banco generalmente establece ese límite, pero puede solicitar un límite más bajo si cree que eso lo ayudará a controlar sus gastos. Algunas tarjetas de crédito también le permitirán establecer sus propios límites de gasto. También puede registrarse para recibir alertas (correo electrónico, mensaje de texto, notificación automática) para informarle cuando haya realizado una compra por encima de una determinada cantidad.

Nuestra experta financiera nos habla de la importancia del crédito en este país y la mejor manera de mejorar el puntaje crediticio para obtener las mejores ofertas y servicios.

SIGUE AHORRANDO E INVIRTIENDO

Limitar sus gastos puede ser inteligente con precios en aumento y costos más altos en bienes y servicios básicos. ¿Cómo debe lidiar con la incertidumbre de la economía y sus inversiones?

5. Tenga una combinación de acciones, bonos y efectivo. Debe tener una combinación de acciones, bonos y efectivo. Un fondo de emergencia adecuado en las reservas de efectivo para cubrir los gastos de manutención es fundamental. Comienza tratando de guardar al menos el valor de tres meses. También debe tener una combinación de acciones y bonos (fondos mutuos y/o fondos cotizados en bolsa) para asegurarse de que sus ahorros a largo plazo se mantengan al día con la inflación.

Necesitas una combinación que sea adecuada para la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir y la cantidad de riesgo que debe asumir para que su dinero pueda crecer y pueda permitirse vivir cómodamente en el futuro. Considera un fondo con fecha objetivo que invierte en una combinación de acciones y bonos y automáticamente se reequilibra hacia inversiones menos riesgosas a medida que se acerca a su jubilación u otra fecha "objetivo".

6. Consulta las herramientas de inversión en línea. Puede consultar las herramientas de inversión en línea que ofrecen las principales firmas de corretaje, así como organizaciones sin fines de lucro, para ayudarlo a comprender algunos de los conceptos básicos de la inversión. Además, hable con un representante del plan de jubilación de su empleador, si se ofrece uno, para obtener más detalles sobre cómo puede aprovechar al máximo las inversiones que se ofrecen en su lugar de trabajo.

7. Trabaja con un asesor financiero. Un planificador financiero puede ayudarlo a establecer una estrategia que pueda capear la volatilidad del mercado y aun así alcanzar sus objetivos al dividir su dinero entre diferentes tipos de activos.

Busca un planificador financiero certificado en su área visitando los sitios web de la Junta de CFP, la Asociación de Planificación Financiera y la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales. Su primera reunión debe ser gratis. Hable con algunos asesores para encontrar uno en el que confíe que se ajuste a sus necesidades.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sharon Epperson para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.