Madre pide justicia para su hijo herido de bala mientras cortaba pelo en Mission Hills

Una madre preocupada está pidiendo justicia y la detención de un pistolero que baleó a su hijo mientras cortaba pelo en una barbería en Mission Hills.

El tiroteo se produjo el 11 de diciembre en "Prodigy Barbershop", situado en 15519 Devonshire Street. El presunto atacante fue grabado en un vídeo de vigilancia con una gorra y una máscara entrando en la barbería y tiroteando al barbero, Anthony Rodarte.

"Mi hijo me llamó y me dijo que le habían disparado", dijo Michelle Moreno, madre de Rodarte. "Fue horrible porque no sabía dónde le habían disparado. En ese momento parecía que respiraba con dificultad. Así que lo que era un viaje de cinco minutos parecía de 30".

El pistolero huyó en un patinete eléctrico antes de que llegara la policía.

"Tenía un cliente aquí en la silla y estaba de espaldas a la puerta principal. La puerta estaba abierta, así que pasó de largo y le disparó a mi hijo mientras estaba trabajando, cortándole el pelo a alguien", dijo Moreno.

La policía de Los Ángeles dice que se desconoce el motivo del tiroteo mientras siguen buscando al pistolero.

"Lo que creemos que fue un disparo al azar en el lado izquierdo de la zona de la cadera, donde la bala entró, se ha quedado atascado en el hueso pélvico derecho y ha destrozado por completo todos los nervios de la zona lumbar", dijo Moreno.

Mientras Rodarte sigue recuperándose en el hospital, su madre dice estar preocupada porque el presunto autor de los disparos sigue en libertad.

"Esta es su familia, esta es su casa. Está aquí todos los días", dijo Moreno. "Ha sido muy duro, pero creo que más que nada atrapar a esta persona es la principal prioridad para mí ahora mismo, porque sigue ahí fuera".