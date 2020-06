Madre denuncia el arresto de su hijo por agentes de ICE que se identificaron como policías

Una madre está denunciando que su hijo fue arrestado por agentes de ICE el jueves en la mañana frente a su residencia en el sur de Los Ángeles, supuestamente utilizando información falsa.

La madre del inmigrante detenido dijo a Telemundo 52 que los agentes de ICE supuestamente se identificaron como policías y dijeron que estaban buscando a otra persona para que ella les abriera la puerta.

La madre de John Anthony Ventura denunció la manera en que aparentes agentes de ICE con uniformes marcados de policía detuvieron a su hijo a eso de las 6 a.m. en su residencia del sur de Los Ángeles.



“Yo grité y les dije que por qué mentían, por qué llegan a la casa diciendo que son policías cuando no lo eran, y eran agentes de ICE”, dijo Catalina Ventura, madre del inmigrante detenido.

Según su relato, los oficiales le mostraron una foto y le preguntaron por un hombre que ella no conoce.



“A mí me enseñaron la foto de otra persona y supuestamente ya habían venido antes a buscar a esa persona, y eso era mentira”, contó Ventura.

Cuando su hijo intervino, los agentes le pidieron que saliera de la residencia, y tras confirmar su identidad procedieron a arrestarlo.



“Por eso fue mi coraje, porque se estaban presentando con una mentira, y por eso yo los insulté”, agregó Ventura.



John Anthony Ventura, de 30 años, y originario de El Salvador, ha cometido delitos en el pasado, según admitió su madre, pero alega que lo que no le parece justo es la forma en que ella asegura los oficiales de inmigración actuaron.



Por prácticas como las que hoy denuncia la familia Ventura, por ejemplo, identificarse como policías, el pasado mes de abril, la Unión de Libertades Civiles entabló una demanda colectiva en contra de ICE.



“Nosotros entablamos la demanda sobre estas tácticas que ellos emplean para arrestar. Una vez que los agentes entran a las casas o salen es cuando los arrestan y es cuando les dicen: en verdad no somos policías, somos inmigración”, señaló Stephanie Padilla, abogada de ACLU.



La madre del inmigrante detenido cuyo futuro ahora es incierto, teme que su hijo sea devuelto a El Salvador y su vida corra peligro.



“Que vaya a El Salvador y lo asesinen, ése es el miedo mío, que lo deporten”, dijo Ventura.



La Unión de Libertades Civiles tiene una campaña en internet de nombre “ICE No Es Bienvenido Aquí” donde los inmigrantes pueden conocer sus derechos si enfrentan a agentes de ICE.

Telemundo 52 contactó a ICE para obtener información sobre la detención de John Anthony Ventura, pero el jueves por la tarde aún no había una respuesta.