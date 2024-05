Mujer parcialmente ciega es declarada con muerte cerebral tras ser atacada

Una familia del Este de Los Ángeles está sufriendo tras un ataque en un McDonalds. Culpan a un indigente de atacar a un hombre de la tercera edad que estaba acompañado de su esposa que está parcialmente ciega.

Insisten que cuando la señora trató de acercarse al sospechoso, éste la empujó. Desde entonces ha sufrido dos infartos y ahora está con muerte cerebral.

La familia Hernández compartió un video de vigilancia del 9 de marzo pasado. Jose Juan Rangel de 74 años estaba en el suelo mientras lo golpeaba un hombre indigente en un McDonalds de las calles Soto y César Chavez.

Dice que el ataque empezó cuando estaba adentro de su automóvil en el drive thru.

“Tres cuatro veces me pego, me rompe el oído, me tenía que bajar a pelear, ni modo que no me defendiera”, dijo Rangel.

En las imágenes se ve como su pareja, Maria Guadalupe Vargas de 55 años camina lentamente hacia los hombres. Es considerada parcialmente ciega y con una salud débil.

“Para ayudarme, por ayudarme, soy la que la ayudaba, la llevaba al dialisis, ella no podía hacer nada. yo hacía todo por ella”, dijo Rangel.

Rangel asegura que el sospechoso empujó a su señora. Al pegarse en la cabeza, ella sufrió un infarto.

“Dijeron que él no la empujó, que fue un accidente que la haya tocado y lo único le hicieron un misdemeanor por assault y el homeless salió al siguiente día. Lo volvieron arrestar y lo volvieron a dejar ir. Y cuando le tocaba corte, no fue”, dijo Veronica Rangel, su hijastra.

Desde entonces, la salud de Vargas solo ha empeorado. Ahora la declararon con muerte cerebral.

“Estamos pidiendo que la oficina del fiscal tome esto en cuenta y haga otro análisis de este caso y que cargos puede tener”, dijo Moises Castillo, que apoya a la familia.

“Que le hagan algún cargo, como va quedar asi sin nada. como si no paso nada, y mi esposa está muriendose”, dijo Rangel.

La familia le pide al fiscal del condado de Los Ángeles que analice el incidente una vez y que presenten cargos más severos en contra del sospechoso que supuestamente le pegó al señor cuando este le dijo que no hablaba inglés.

“De una cosa de nada, se me está muriendo. Se me esta muriendo mi esposa, me voy a quedar solo” dijo Rangel.