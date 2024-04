Aumentan accidentes mortales en Los Ángeles, según estadísticas del LAPD

Durante los primeros meses del año se ha observado una tendencia similar al anterior con respecto a los accidentes de tránsito mortales en Los Ángeles, según estadísticas de la División de Tráfico del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Hasta los momentos, se han registrado 77 muertes, de las cuales casi 50 han ocurrido en el Valle de San Fernando.

En los accidentes en donde el conductor huyó del lugar, se registraron más de 100 casos en 2023. En los primeros meses de 2024, ya han ocurrido 31. En una sola semana, a finales de febrero, 10 personas murieron en choques solo en la ciudad de Los Ángeles.

“Yo diría que más de la mitad de nuestros accidentes mortales involucran a un conductor que no se quedó en la escena”, dijo el detective Gerald Chavarria, de la Unidad de Tráfico de la División Sur del LAPD.

Uno de esos accidentes cobró la vida de un peatón en Pacoima en enero, tras ser atropellado tres veces por tres vehículos diferentes que huyeron del lugar.

“Si da miedo. Yo me fijo también. Veo mucha gente distraída en sus celulares, texteando, yo veo eso”, dice Yasmin Prieto, residente de Granada Hills.

Las autoridades creen que las causas son varias: conductores que viajan a exceso de velocidad, no respetan las luces rojas o se manejan bajo la influencia del alcohol o drogas.

Francisco Colores Cortes también fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga, en agosto de 2019. Aunque sobrevivió al accidente, su recuperación ha sido lenta.

“Un accidente para mi es muy espantoso. Tu vida puede cambiar en unas horas”, cuenta Colores Cortes.

El accidente de Colores Cortes ocurrió en Granada Hills. Estuvo nueve meses en el hospital, en donde fue sometido a múltiples cirugías. Sin embargo, perdió una pierna.

“Lo agarramos, pero no mas agarró [cumplio sentencia de] dos años”, cuenta Cores Cortes. “Él me cambió mi vida por siempre. Así me voy a quedar [sin una pierna].

Tras una larga lucha para recuperarse, Colores Cortes abrió su negocio, One Stand Pizza. Espera que los conductores tomen responsabilidad de sus acciones, porque su actuar puede dañar, no solo a la víctima sino también a familias enteras.