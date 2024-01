“Nadie se merece eso”: murió arrollado por conductores de tres vehículos que huyeron del lugar

Las autoridades investigan el arrollamiento mortal de un peatón en Pacoima, quien fue atropellado por tres vehículos cuyos conductores se dieron a la fuga.

El incidente ocurrió el viernes 12 de enero cuando el hombre, de unos 20 a 30 años, cruzaba la mitad de la cuadra de San Fernando Road, al sur de la Calle Montague, alrededor de las 11:45 p.m.

El peaton fue atropellado por una camioneta de color claro que se dirigía hacia el norte en carriles hacia el sur, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El peatón cayó al suelo en los carriles en dirección norte y fue atropellado por un segundo vehículo en dirección norte mientras intentaba levantarse, dijo la policía. Ese vehículo fue descrito como un SUV de tamaño completo de color claro.

El impacto envió al peatón hacia los carriles en dirección sur, donde fue atropellado por un tercer vehículo descrito como una SUV mediana de color oscuro que se dirigía hacia el sur por San Fernando Road.

Los conductores de los tres vehículos no se detuvieron, no prestaron ayuda y no permanecieron en el lugar como exige la ley, dijo la policía.

El primer y segundo vehículo fueron vistos por última vez en dirección norte por San Fernando Road hacia la Calle Osborne y el tercer vehículo fue visto por última vez en dirección sur por San Fernando Road hacia la Calle Branford.

“Nadie se merece eso, ni un perro de la calle. Es triste”, dijo Amgad Khalil, quien trabaja en el área.

Khalil salió a ver a la víctima, al igual que otros buenos samaritanos que se encontraban en la zona. No pudieron hacer nada por él y solo se dedicaron a tapar el cuerpo.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles declararon muerta a la víctima en el lugar. Su nombre no fue revelado hasta que se notifique a sus familiares, aunque residentes del área lo reconocieron como una persona sin hogar que siempre cargaba una cobija y andaba solo.

Una recompensa de hasta $50,000 está disponible para las personas que brinden información que conduzca al arresto, aprehensión y condena de conductores que se dan a la fuga, o a una resolución a través de un compromiso civil.

Cualquier persona que tenga información sobre el incidente debe llamar al oficial Sison de la División de Tráfico de LAPD Valley al 818-644-8022 o al oficial Freeman al 818-644-8115 o al 1-877-LAPD-24-7 los fines de semana o días festivos.

Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477.