Tres ciudades del sur de California podrán enviar por correo multas de exceso de velocidad

Lo que debes saber Los Ángeles, Long Beach y Glendale forman parte de un programa piloto de cámaras de velocidad promulgado recientemente por el gobernador Gavin Newsom.

Las multas generadas por los radares incluirían infracciones a partir de $50, aunque la primera emitida a un conductor sería solo una advertencia.

Las multas posteriores se emitirían de manera similar a las multas de estacionamiento, y se enviarían a los conductores por correo.

Los conductores de Los Ángeles, Long Beach y Glendale podrían recibir multas por exceso de velocidad por correo en virtud de un programa piloto de cámaras de velocidad que fue promulgado recientemente por el gobernador Gavin Newsom.

Newsom firmó el proyecto AB 645, que crea un programa piloto que permite a seis ciudades de California instalar cámaras de velocidad en corredores, zonas escolares o áreas frecuentadas por corredores callejeros de “alta incidencia de accidentes”.

“Reducir la velocidad de los automóviles es imperativo para salvar vidas”, dijo la autora del proyecto de ley, la asambleísta demócrata por Burbank, Laura Friedman, en una declaración el mes pasado cuando el proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura.

Dijo que las muertes causadas por exceso de velocidad han sido etiquetadas incorrectamente como “accidentes” durante demasiado tiempo, y agregó que “estas muertes se pueden prevenir”.

Según la legislación, el programa piloto permitirá a las seis ciudades instalar un número limitado de cámaras diseñadas para fotografiar y generar multas por exceso de velocidad que luego se envían por correo a los infractores.

Además de Los Ángeles, Long Beach y Glendale, el programa piloto también se operará en Oakland, San Francisco y San José.

Según la oficina de Friedman, las estadísticas del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles muestran que los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre personas menores de 30 años.

Su oficina también sostiene que 4,379 californianos murieron en colisiones de tráfico en 2021, de los cuales 1,275 fueron peatones o ciclistas.

Según la oficina de Friedman, la ciudad de Nueva York experimentó una reducción del 73% en el exceso de velocidad después de introducir radares.

Damian Kevitt, fundador del grupo de defensa de la seguridad vial con sede en Los Ángeles Streets Are For Everyone, fue uno de los principales partidarios de la legislación y elogió su aprobación.

“El exceso de velocidad imprudente ha creado una crisis de salud pública en nuestras carreteras”, dijo Kevitt en un comunicado el viernes por la noche.

“Mientras los funcionarios de la ciudad y el condado pasan por el lento y costoso proceso de rediseñar las calles para hacerlas más seguras en el futuro, necesitamos una manera de proteger a nuestras comunidades de la violencia del tránsito ahora mismo. AB 645 es parte de esa solución”.

Según Kevitt, las multas generadas por los radares incluirían infracciones a partir de $50, aunque la primera emitida a un conductor sería solo una advertencia.

Las multas posteriores se emitirían de manera similar a las multas de estacionamiento, y se enviarían a los conductores por correo sin agregar ningún punto a los registros del conductor ni afectar el seguro del conductor.

La nueva ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.

La legislación también incluye un proceso de apelación legal y vías para que los infractores de bajos ingresos obtengan una exención o reducción de las multas hasta en un 80%.

Según el grupo de Kevitt, la velocidad ha sido el factor más importante en los accidentes de tránsito en la ciudad cada año desde 2011, y el año pasado se registró un récord de 312 muertes.

A finales de septiembre, ya se habían producido 225 muertes por accidentes de tránsito en la ciudad este año, lo que coloca a la ciudad en camino de alcanzar otro récord, según Streets Are For Everyone.