Manifestación ante la ceremonia de graduación de Pomona College en el Auditorio Shrine

La ceremonia de graduación del Pomona College estuvo alterada por manifestantes que se concentraron ante el Auditorio Shrine en University Park para exigir la desinversión en fondos relacionados con Israel y la guerra en Gaza.

Los funcionarios de la escuela trasladaron la ceremonia al Auditorio Shrine después de que se estableciera un campamento en el escenario principal de la graduación en el campus.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Padres y alumnos tuvieron que hacer ajustes de última hora en sus planes.

"Mucha gente no puede venir. Tengo familia que no va a poder venir porque su vuelo sale esta noche. Tengo amigos que no van a poder graduarse porque tienen vuelos esta noche", se lamentó Aiden Wogan, un estudiante que se gradúa.

Manifestantes pro-palestinos se encontraban fuera de University Park mientras Pomona College celebraba su ceremonia de graduación en el Shrine Auditorium tras cambiar la ubicación de la ceremonia en el último minuto.

"Gente como yo, estoy viajando desde Puerto Rico, ya sabes, y tuve que perseguir. La graduación era a las 10 a.m., y luego eran las 6 p.m. Mi vuelo salía de Ontario a las 10", dijo Jorge Martínez, padre de un graduado. "Tuve que cancelarlo, cambiar de vuelo, volver por la noche a Puerto Rico porque mañana tengo trabajo".

Algunos miembros de la facultad se solidarizaron con los estudiantes que protestaban, reconociendo su valentía y compromiso.

"Nuestros estudiantes han sido heroicos. Han arriesgado sus cuerpos. Han sido detenidos. Les han amenazado con la expulsión. Sí. Y se enfrentan a una enorme reacción violenta. Lo menos que podemos hacer es que la facultad venga aquí a apoyarles", declaró Kouross Esmaeli, un profesor que participa en las protestas.

lgunos padres y graduados expresaron su frustración con la administración de la universidad por permitir que unos pocos perturbadores afectaran a la ceremonia, afirmando que habían perdido sus graduaciones de secundaria, e incluso su primer año de universidad en Pomona debido a la pandemia.

Varios agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles estaban presentes mientras llegaban más manifestantes.