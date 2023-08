Nueva ley permitiría cámaras de velocidad automáticas en algunas ciudades de California

Es posible que los conductores en tres ciudades del sur de California pronto reciban multas automáticas por exceso de velocidad de las cámaras de velocidad por correo si la legislatura estatal aprueba un nuevo proyecto de ley y el gobernador Gavin Newsom lo firma.

El Proyecto de Ley 645 de la Asamblea autorizaría la instalación de cámaras de velocidad en zonas escolares y calles con un alto índice de lesiones y problemas de exceso de velocidad en seis ciudades piloto: Los Ángeles, Long Beach, Glendale, Oakland, San José y San Francisco.

Las cámaras tomarían una foto de la matrícula de un automóvil, que los funcionarios esperan que resuelva los problemas de privacidad, si el vehículo supera el límite de velocidad en más de 11 mph. Las multas comenzarían en $50.

El programa incluye una disposición que requiere que las ciudades reduzcan las multas para quienes se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Los funcionarios estatales y municipales y los defensores de la conducción segura hablaron sobre el proyecto de ley propuesto, que esperan reduzca las muertes y lesiones por accidentes de tránsito, en una conferencia de prensa el martes.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NHTSA), el exceso de velocidad representa casi un tercio de todas las muertes por accidentes de tránsito. En 2021, 4285 californianos murieron como resultado de fatalidades de tránsito, de los cuales 1233 fueron peatones y ciclistas.

“Si queremos detener las muertes y lesiones por accidentes de tráfico, tenemos que reducir la velocidad de las personas”, dijo la asambleísta de California Laura Friedman, autora del proyecto de ley. "Las cámaras de velocidad, que utilizan cámaras para la aplicación automatizada, son una forma comprobada de reducir la velocidad de los conductores y salvar vidas".

Los radares de tráfico pueden reducir los accidentes en las calles urbanas hasta en un 54 %, según la Administración Federal de Carreteras.

En la ciudad de Nueva York, el exceso de velocidad en las zonas escolares se redujo en un 63 % después de que se instalaran cámaras de control de velocidad.

“La gente solo piensa en llegar a su destino lo más rápido posible, pero no se dan cuenta de su entorno. Están poniendo en peligro la vida de las personas”, dijo Joshua Mora, de 13 años, quien perdió una pierna después de ser arrollado por un motociclista a exceso de velocidad mientras cruzaba la calle en Boyle Heights.

Si se aprueba, el programa entraría en vigencia el 1 de enero de 2024.

