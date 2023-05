“Arriesgamos mucho”: vendedores ambulantes de Los Ángeles con miedo por ola de robos

Visiblemente lastimado, José González muestra las heridas que sufrió tras ser golpeado con una pistola por uno de los dos asaltantes que robaron el negocio de tacos en el que trabaja.

“Nos empezaron a decir que si no les dábamos el dinero nos disparaban”, cuenta González. “Y pues les dimos el dinero, se arrimaron conmigo y me golpearon aquí con la pistola”.

González fue víctima de un asalto ocurrido el domingo, poco antes de la medianoche, en el camión de tacos “Los Chemas”. El camión se estaciona cada noche cerca de la intersección de la Calle 103 y el Bulevar Avalon.

Dos hombres los robaron a punta de pistola y lograron llevarse entre $500 y $1,000 en efectivo, además de celulares y las billeteras de los empleados.

“Amago a mi compañero y luego luego le puso la pistola en la cabeza”, dice Vicente Barrales, otra de las víctimas del robo. “Nos dijo que si no les dábamos el dinero, lo que pedían que lo iba a matar”.

En las imágenes de la cámara de vigilancia se observa como los sospechosos, armados con pistolas, descienden de un vehículo color blanco y sorprenden al joven de 25 años.

Lo empujan contra el camión y lo golpean en la cabeza para posteriormente arrebatarle sus ganancias y darse a la fuga.

“Lamentablemente, estamos en un vecindario que es un poco inseguro y de todos modos tenemos que trabajar”, dice Barrales.

Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. Barrales señala que a ellos ya es la segunda ocasión que los asaltan.

“También igual, pero nos amagaron mas feo todavía. Ahi si nos encañonaron a todos, nos tiraron al suelo también”.

Una banda de ladrones, que se piensa incluye a niños, sigue atacando y aterrorizando a varios taqueros en el sur de Los Ángeles.

Otros vendedores, como María Vega, quien vende crepas en esa misma esquina, afirman que los asaltos y robos son el pan de todos los días.

“A mí ya me han asaltado también”, dice Vega. “Cuando yo trabajaba ahí, en los tacos, igual me pusieron la pistola, [me dijeron] ‘dame la bolsa’ y se las tuve que dar”

Barrales señala que, además de las cámaras de vigilancia, ahora están contemplando en aceptar solo el pago con tarjetas para tratar de desalentar a los ladrones.

“Si no tiene uno efectivo, se arriesga uno a que de todos modos van a venir y nos van a atacar”, dice Barrales. “Ojala no vuelva a pasar pero pues nos arriesgamos mucho”