Liberan antes de tiempo a chofer condenado a cinco años de prisión por furia al volante

El hombre que fue captado en múltiples videos virales atacando y amenazando a los conductores en Los Ángeles fue liberado de la prisión estatal menos de un año después de ser sentenciado a una sentencia de cinco años.

Nathaniel Radimak se declaró culpable de los cargos de delito grave de agresión y amenazas criminales en agosto de 2023, y fue puesto en libertad condicional después de diez meses en una prisión estatal, lo que llevó a varias de sus víctimas a hablar sobre su liberación.

“Su liberación anticipada ha conmocionado y decepcionado a muchas de las víctimas a las que represento”, dijo la abogada Gloria Allred, cuyos clientes quieren permanecer en el anonimato. “Muchas de estas víctimas nunca fueron consultadas sobre el acuerdo de culpabilidad y nunca se les dio la oportunidad de hablar en la sentencia”.

Los videos del comportamiento violento de Radimak al volante se volvieron virales en 2022 y lo mostraban atacando violentamente a los conductores en las calles y autopistas de Los Ángeles, lo que llevó a su arresto.

Radimak fue finalmente arrestado en enero de 2023 y aceptó un acuerdo de culpabilidad ocho meses después.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) dijo que a Radimak se le otorgaron 424 días por el tiempo que cumplió mientras esperaba la sentencia, además de más créditos de tiempo mientras estuvo en prisión.

Ahora que ha sido liberado, algunas de sus víctimas están preocupadas por las represalias.

“Rezo para que el breve tiempo que Nathaniel Radimak pasó tras las rejas le haya enseñado una lección”, dijo Jane Doe 1. “Las juntas de libertad condicional siguen permitiendo que los perpetradores salgan libres después de cumplir una condena mínima, poniendo en riesgo a muchas personas inocentes y enviando a los delincuentes el mensaje equivocado”.

Los registros judiciales de la sentencia muestran que Radimak sería elegible para la libertad condicional bajo ciertos términos y condiciones, pero los funcionarios del CDCR le dijeron a NBC4 que no podían divulgar esa información debido a la ley estatal.

En la sentencia, el juez del caso ordenó a Radimak que renunciara a cualquier arma de fuego y le notificó que sería enviado de regreso a prisión si lo atrapaban violando los términos de su libertad condicional.

"Dudo mucho que Radimak haya aprendido de sus errores y salga como una persona cambiada en muy poco tiempo", dijo Jane Doe 2. "Me preocupa que intente encontrar a las víctimas cuyos nombres se han publicado. Es una amenaza para la sociedad y estoy totalmente en desacuerdo con su liberación anticipada".

En el momento de su arresto, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles pidió que se revocara la fianza de Radimak por temor a que atacara nuevamente.

Sus víctimas creen que aún podría hacerlo.

"Merecemos un sistema que proteja y apoye a las víctimas", dijo Jane Doe 3. "No uno que permita a los perpetradores cometer delitos con tan pocas consecuencias".

