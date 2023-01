Arrestan a conductor de un Tesla por supuestos incidentes de furia al volante

Un hombre buscado en relación con una serie de encuentros de furia al volante, incluida una confrontación violenta en la autopista captada por una cámara en Glendale, está bajo arresto, dijo la policía el lunes.

El sospechoso, identificado por la policía como Nathaniel Radimak, de 36 años, fue arrestado el domingo por la Patrulla de Carreteras de California bajo sospecha de agresión con un arma mortal. Está detenido con una fianza de $5 millones.

Los detalles sobre el arresto no estuvieron disponibles de inmediato. No quedó claro de inmediato si Radimak tiene un abogado.

Esto es lo que las personas deben hacer si se encuentran con un conductor agresivo o un incidente de ira en la carretera, según Art Markman, profesor de psicología de la Universidad de Texas en Austin.

“Los asaltos fueron capturados en un video de la cámara del tablero y el público proporcionó varias pistas a nuestro departamento que llevaron al arresto”, dijo la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado.

La serie de incidentes de ira en la carretera del 11 de enero incluyó una confrontación anterior en la Autopista 2 en Glendale. Se puede ver a un conductor de Tesla adelantándose a otro conductor, luego frenando de golpe y deteniéndose en la concurrida autopista al noreste del centro de Los Ángeles.

El video mostraba a un conductor de Tesla parcialmente enmascarado sosteniendo lo que parecía ser una tubería o un palo mientras salía del automóvil y se dirigía hacia la puerta del lado del conductor.

El hombre que grabó el video dijo que el atacante golpeó su ventana varias veces con el objeto.

Otros conductores reportaron agresiones el mismo día, dijo CHP.

