Vecinos cerca del letrero de Hollywood temen la llegada de turistas en las Olimpiadas del 2028

En un típico fin de semana de verano, el tráfico es denso en las calles que conducen al mundialmente famoso letrero de Hollywood, y los residentes temen que los turistas que vengan a los Juegos Olímpicos de 2028 abrumen la zona y provoquen un gran incendio.

“Tal como están las cosas ahora, no sobreviviríamos a los Juegos Olímpicos”, dice Kim Kevorkian, residente desde hace mucho tiempo del cercano barrio de Lake Hollywood.

“Mi peor temor es que haya un incendio aquí y no podamos salir todos", dijo Kevorkian al I-Team de la estación hermana NBC4.

El letrero de Hollywood está de fiesta ya que cumple 100 años.

El letrero de Hollywood no se construyó como una atracción turística. Fue construido en 1923 para anunciar “Hollywoodland”, un nuevo desarrollo de viviendas.

Pero en los últimos años, el cartel ha sido promocionado intensamente como atracción turística en las redes sociales y por la ciudad de Los Ángeles.

Cada fin de semana de verano, los forasteros y los locales causan congestiones en la zona, incluso bloqueando las intersecciones para hacerse selfies con el cartel de Hollywood detrás de ellos.

Durante un período de dos semanas en junio, las cámaras de la ciudad documentaron más de 52,000 automóviles amontonándose en la zona, en comparación con un período de dos semanas en marzo, cuando esas cámaras contaron alrededor de 16,000 automóviles.

“Cuando se construyen atracciones turísticas, se construye infraestructura para acomodar a una cantidad tan diferente de personas”, dijo Jeff Zarrinam, el director de Hollywood Sign Trust, que mantiene el cartel. “Eso nunca se tuvo en cuenta aquí”.

Kim Kevorkian y su vecina Lisa Hope se comunicaron con el equipo de investigación de NBC4 el año pasado a raíz del trágico incendio que mató a más de 100 personas y devastó Lahaina, Maui, una zona congestionada por el tráfico y con pocas entradas y salidas, similar a los vecindarios que rodean el cartel de Hollywood.

“Un incendio provocado por el viento aquí arriba con solo dos formas de entrar y salir, (es) simplemente una receta para el desastre”, dijo Hope al I-Team.

Las mujeres proporcionaron a NBC4 videos y fotos de comportamiento escandaloso y a veces peligroso de los turistas, tratando de ver de cerca el cartel.

Un conjunto de fotos documenta a un turista que trajo un piano y bloqueó la calle para filmar un video de TikTok de él mismo tocando el piano con el cartel de Hollywood de fondo.

Otras fotos muestran a turistas que salieron de sus autos para orinar.

La mayor preocupación es la gran cantidad de turistas que fuman en esta área donde las colinas están cubiertas de maleza seca; el área está clasificada por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles como una de las zonas de mayor riesgo de incendio en Los Ángeles.

Durante una entrevista con Kevorkian y Hope en el área de Lake Hollywood, el I-Team documentó a numerosos turistas fumando y arrojando sus colillas de cigarrillos humeantes a pesar de que los carteles dicen que está prohibido fumar en el área.

“Tenemos carteles de ‘no fumar’ en todas partes, Pero la gente sigue fumando y sigue ignorando los carteles, dijo Hope.

Los residentes como Kevorkian y Hope han participado en un comité de la ciudad que busca formas de controlar las multitudes y evitar un posible desastre por incendio.

Una idea que se está considerando es proporcionar un servicio de transporte desde Hollywood Boulevard hasta el área del cartel de Hollywood, similar al servicio de transporte que el condado de Los Ángeles proporciona al Hollywood Bowl en las noches de verano más concurridas.

“Yo estaría a favor de un servicio de transporte. Tiene sentido. Se están trayendo menos coches”, dijo Zarrinnam de Hollywood Sign Trust.

Los residentes también han propuesto que el estacionamiento en las calles cercanas al cartel sea “solo para residentes”, y han reunido suficientes firmas para eso. Dijeron que todavía no han obtenido el apoyo total de su concejal municipal Nithya Raman.

El I-Team se comunicó cinco veces con la oficina de Raman para discutir este problema de seguridad, pero hasta ahora no habían recibido una respuesta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.