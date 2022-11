Las muertes por sobredosis de fentanilo aumentan en el condado de Los Ángeles durante un período de 5 años

Las muertes por sobredosis atribuidas al opioide sintético fentanilo se dispararon en el condado de Los Ángeles durante un período de cinco años que finalizó en 2021, y dichas muertes aumentaron en un 1,280%, según un informe publicado el martes por el Departamento de Salud Pública del condado.

Mientras tanto, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles y el departamento de salud, en un comunicado conjunto, anunciaron el martes la creación de un grupo de trabajo que abordará la crisis del fentanilo "a través de la prevención, la educación y el cumplimiento".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El informe del departamento de salud encontró que había 109 muertes atribuidas a sobredosis de fentanilo en el condado en 2016, pero ese número aumentó a 1,504 en 2021. Entre 2016 y 2020, las visitas a las salas de emergencia de hospitales debido a sobredosis de fentanilo aumentaron en un 308%, pasando de 133 a 542.

Mientras que los residentes blancos representaron la mayoría de las muertes por sobredosis el año pasado, los residentes negros tuvieron la tasa más alta de muertes según la población, con 30.6 por cada 100,000 residentes. La tasa de residentes blancos que murieron por sobredosis de fentanilo fue de 22.5 por cada 100,000 residentes, mientras que los residentes latinos tuvieron una tasa de 11.1 por cada 100,000 residentes.

Las muertes por sobredosis de fentanilo también ocurrieron a una tasa mucho más alta en las áreas menos prósperas (38.4 por cada 100,000 habitantes) que en las áreas más prósperas, con 12.3 por cada 100,000 residentes.

"Las sobredosis de fentanilo son un problema de salud pública significativo y creciente en los Estados Unidos y en ALC, en todos los grupos sociodemográficos y áreas geográficas", según el informe.

"Los aumentos entre los jóvenes y las desigualdades cada vez mayores entre los grupos de escasos recursos y los más ricos subrayan la necesidad de dirigir los esfuerzos de prevención a aquellos con mayor riesgo para disminuir las sobredosis de fentanilo y avanzar equidad en salud en ALC.''

Al anunciar la asociación de su oficina con el departamento de salud en el grupo de trabajo para abordar la crisis, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, calificó la proliferación de muertes relacionadas con el fentanilo como "uno de los desafíos más graves de nuestro tiempo".

"Estamos reuniendo a los expertos en salud pública del condado, líderes educativos, defensores de la comunidad y profesionales encargados de hacer cumplir la ley para apoyar y utilizar enfoques efectivos y basados ​​en evidencia para detener el costo del fentanilo", dijo Gascón en un comunicado.

"Este enfoque multifacético es necesario porque si el ed 'War on Drugs' de los años 90 nos ha enseñado una cosa, es que no podemos encarcelar nuestra salida de un problema de salud pública. La aplicación no es suficiente. Salvar vidas es la prioridad cuando se aborda el abuso de sustancias y el uso de drogas ilícitas, ya que solo los vivos tienen la oportunidad de recuperarse. Este es un problema de toda la comunidad y requerirá la colaboración de todos nosotros para detener la ola de daños que azota a nuestros vecindarios''.

Uniéndose a la oficina del fiscal de distrito y al departamento de salud en el grupo de trabajo estará el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Oficina de Educación, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles, la Asociación de Jefes de Policía del Condado de Los Ángeles, la Alianza de Políticas de Drogas y los distritos escolares de todo el condado, dijeron el DA y el departamento de salud en su declaración conjunta.

"Como indican nuestros datos, las tragedias provocadas por el fentanilo afectan indiscriminadamente a todas las poblaciones, independientemente de su edad, raza, etnia o nivel socioeconómico", dijo la directora de salud del condado, Bárbara Ferrer.

"Desafortunadamente, el alcance del fentanilo es amplio, lo que requiere un enfoque igualmente amplio para abordar la crisis. Estoy agradecido por esta oportunidad de trabajar en colaboración con personas de muchos sectores diferentes para abordar este importante problema de salud pública”.