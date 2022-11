LAPD informa aumento masivo en las incautaciones de pastillas de fentanilo en 2022

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el martes que sus oficiales que trabajan en un grupo de trabajo local de narcóticos con la Administración Federal de Control de Drogas informaron un aumento del 377% en la cantidad de píldoras ilegales de fentanilo incautadas entre enero y septiembre en comparación con el mismo período del año pasado, una cuenta que no incluye una gran incautación de 1 millón de pastillas durante un arresto el mes pasado.

Las píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo se han relacionado con numerosas sobredosis fatales, incluida la de la estudiante de secundaria de 15 años Melanie Ramos, quien murió después de ingerir una píldora que ella y una amiga compraron cerca del campus de la escuela secundaria Bernstein en Hollywood en septiembre.

"Le informamos al operador que la ubicación se está quedando quieta ahora, creemos que salieron y entraron a la casa. No vemos el automóvil, pero el teléfono se refresca y dice que está aquí", recordó Anderson.

Una vez que llegaron los oficiales, hicieron un descubrimiento, según Anderson.

"Regresó al césped, y ambos movieron las flores y recogieron dos bolsas de basura grandes llenas de teléfonos", dijo Anderson.

El oficial encontró 92 teléfonos celulares, incluido el de un amigo de Amir, en las dos bolsas de basura grandes.

El martes, decenas de personas llenaron el vestíbulo del Departamento de Policía de Downey, tratando de recuperar sus teléfonos después de que cada uno de ellos fuera robado el viernes por la noche en San Bernardino.

"Alguien definitivamente me robó, porque recuerdo haberlo tenido antes de entrar al evento", dijo Dereck Nguyen, una de las víctimas del robo.

"Estamos en una multitud, así que pensé que estaban tratando de abrirse camino. No pensé que alguien me estaba robando", recordó otra víctima del robo del viernes por la noche, Adriana Zepeda.

Shelley Quash y su amiga fueron víctimas del robo.

"Ella estaba como, 'Oye, ¿por qué tu riñonera está abierta?' y luego ella dijo, 'Ok, verificación de teléfono', y luego estábamos revisando nuestro bolso y simplemente no estaba", dijo.

Nos informa Carolina Ardila.

Pero ahora, gracias a la tecnología y a una víctima persistente de carteristas, docenas de personas recuperaron sus teléfonos.

"Muchas personas me felicitaron, muchas me agradecieron, algunas personas me enviaron mensajes y me dijeron que su teléfono estaba allí, así que se siente bien haber ayudado a un montón de personas", dijo Anderson.

La policía de Downey no hizo ningún arresto. De hecho, dado que el hurto ocurrió en San Bernardino, la Oficina del Sheriff de San Bernardino se hará cargo de la investigación.

Si le robaron su teléfono, la policía sugiere ir al Departamento de Policía de Downey para recuperarlo o presentar un informe policial ante el Departamento de Policía del Condado de San Bernardino.