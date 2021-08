Lanzan clínica móvil para el cuidado de la salud mental y física en Northwest Valley

El jueves se inauguró una clínica móvil en el noroeste del valle de San Fernando para brindar servicios de atención de salud física y mental a los necesitados residentes.

La clínica es una asociación entre el concejal John Lee y Mission City Community Network, que ofrece exámenes físicos, exámenes dentales, medicina general, análisis de sangre, inmunizaciones/vacunas, servicios de laboratorio en el lugar, salud de la mujer y salud conductual a través de sus servicios de clínica móvil.

“Con tanta gente sin trabajo y sin seguro médico durante estos tiempos económicos difíciles, debemos asegurarnos de estar en la brecha para evitar que las circunstancias difíciles empeoren”, dijo el CEO de MCCN, Nik Gupta. MCCN también tiene ocho clínicas físicas sin fines de lucro en todo el valle y 17 en el condado de Los Ángeles.

“Para muchas familias de bajos ingresos y sin seguro médico en el Valle, el acceso a la atención médica y los servicios sociales sigue siendo una lucha”, dijo Lee. “Me enorgullece asociarme con Mission City Community Network y unir sus esfuerzos para brindar servicios de salud física y mental a más de nuestras poblaciones desatendidas”.

La segunda comunidad de casitas para personas sin hogar del área de West Valley está disponible para los residentes más vulnerables en Tarzana.

La clínica brindará servicios a familias asociadas con Devonshire PALS del Departamento de Policía de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir la delincuencia juvenil y crear comunidades seguras proporcionando programas de enriquecimiento después de la escuela para niños y adolescentes de bajos ingresos y en riesgo.

También viajará a viviendas provisionales en el Valle de San Fernando.

“Estamos entusiasmados con la perspectiva de que esta clínica móvil llegue al Trebek Center una vez que abra”, dijo Ken Craft, director ejecutivo de Hope of the Valley Rescue Mission. “Las personas sin hogar a menudo carecen de acceso a atención médica regular y, por eso, no es raro que los problemas de salud física y mental existentes se agraven”.