‘Se miraba horrible’: 20 casas arrasadas y 11 dañadas tras incendio en Laguna Niguel

Los bomberos han logrado construir una línea de contención alrededor del Incendio Coastal que devastó el miércoles un vecindario exclusivo en la cima de una colina en Laguna Niguel tras extenderse unos 200 acres.

Unas 900 residencias seguían bajo órdenes de evacuación el viernes en la mañana tras el siniestro que quemó al menos 20 casas y dañó unas 11, de acuerdo con reportes de las autoridades.

A muchos de los residentes, el incendio los tomo por sorpresa.

El video muestra el Incendio Coastal mientras se propagaba en un cañón del condado de Orange y ardía cuesta arriba en un vecindario, donde quemó al menos 20 casas y forzó evacuaciones.

“Nos espantamos bastante”, dice Maria Castro, cuya casa no sufrio daños con el incendio. “Luego comenzo la policia a decirnos que teniamos que evacuar, aunque era voluntario pero, de todas maneras, estas viendo el incendio, estas viendo el humo, se miraba horrible”.

El incendio estaba contenido en un 15% para el jueves en la tarde. Dos bomberos sufrieron heridas leves al combatir el incendio, pero ambos fueron evaluados en un hospital local y dados de alta.

En la base de Coronado Pointe, una de las áreas evacuadas, se reunieron familias en pánico.

"Vi destellos de incendios que entraban en mi casa y ese fue el momento en que me fui con mi esposa", dijo Abi Farsoni, quien dejó su computadora y todo lo que posee. "Es horrible para los residentes. No sabes si tu casa todavía está allí. No lo sabemos. Tengo muchas cosas. No tuve tiempo de llevarlas".

Más tarde descubrió que su casa todavía estaba en pie.

Los aviones lanzadores de agua formaron parte de la lucha contra el Incendio costero en Aliso Woods Canyon.

¿CÓMO COMENZÓ EL INCENDIO DE LAGUNA NIGUEL?

Las autoridades aún tienen que determinar la causa del incendio forestal.

Southern California Edison informó una posible "actividad eléctrica" aproximadamente a la hora en que comenzó el incendio el miércoles por la tarde.

Un incendio forestal que comenzó en el Cañón Aliso Woods del Condado de Orange atravesó una espesa maleza en una ladera y quemó un vecindario en la parte superior del cañón en Laguna Niguel.

“Nuestros pensamientos están con los miembros de la comunidad cuyas casas han sido dañadas y aquellos que están siendo (o fueron) evacuados debido al Incendio Costero, y estamos coordinando con las agencias de bomberos según sea necesario para garantizar la seguridad de los bomberos”, dijo la empresa de servicios públicos en un comunicado. .

"Nuestra principal prioridad es la seguridad de los clientes, los empleados y las comunidades, por lo que continuamos mejorando nuestros esfuerzos de mitigación de incendios forestales mediante el fortalecimiento de la red, la conciencia situacional y prácticas operativas mejoradas".

Los informes ESIR son necesarios para ciertos tipos de incidentes. El informe tiene como objetivo informar a la CPUC sobre la actividad del circuito para que la agencia pueda investigar.

Los equipos eléctricos se han relacionado antes con la ignición de los destructivos incendios forestales de California, que se propagan rápidamente con fuertes vientos.

El año pasado, la Comisión de Servicios Públicos del estado aprobó un acuerdo por el que se impusieron multas y sanciones por más de 500 millones de dólares a Southern California Edison por su papel en cinco incendios forestales en 2017 y 2018.

Los detalles sobre cómo comenzó el incendio no estaban disponibles de inmediato. Southern California Edison informó una posible “actividad del circuito” aproximadamente a la hora en que comenzó el incendio el miércoles por la tarde.

La estación hermana NBCLA se ha comunicado con la empresa de servicios públicos para obtener más detalles.

¿QUÉ ÁREAS PERMANECEN BAJO ÓRDENES DE EVACUACIÓN? Unas 900 viviendas se encontraban aún bajo órdenes de evacuación mientras los bomberos continuaban con las labores de contención. Según el departamento del alguacil, las órdenes de evacuación obligatorias estaban vigentes en Laguna Niguel para el área al norte de la intersección de Flying Cloud Drive y Pacific Island Drive hasta la intersección de Highlands Avenue y Pacific Island Drive, junto con los vecindarios a los que se accede desde Niguel Road, al oeste. de la avenida Highlands. El área al sur de Flying Cloud Drive y Pacific Island Drive hasta la intersección de Pacific Island Drive y Crown Valley Parkway está bajo una advertencia de evacuación voluntaria. Las advertencias de evacuación que se emitieron el miércoles en la cercana Laguna Beach se cancelaron el jueves. Las autoridades establecieron un centro de evacuación en el Centro Comunitario Laguna Niguel, ubicado en el 28751 Crown Valley Parkway, dijo Steinle. Para obtener un mapa interactivo de evacuaciones, cierres de carreteras y refugios para el Incendio Coastal en el condado de Orange, haga clic aquí. El jueves se emitió una advertencia de humo para partes del área.

SEQUÍA E INCENDIOS EN LA REGIÓN

El oeste de Estados Unidos se enfrenta a una megasequía que ha dejado las laderas cubiertas de maleza seca que proporciona combustible para los incendios forestales.

California está saliendo de uno de los inviernos más secos registrados, lo que se suma a las inquietudes sobre la rapidez con la que se pueden propagar los incendios forestales, especialmente en condiciones de viento.

La sequía dramática en 2021, casi tan seca como la de 2002 y uno de los años más secos jamás registrados en la región.

El estado más poblado de la nación está en su tercer año seco consecutivo.

Hasta el 6 de mayo, más de 1,500 incendios forestales han quemado 6,700 acres en California, según las estadísticas de CalFire. El año pasado, durante el mismo período, alrededor de 1900 incendios forestales quemaron más de 13,200 acres.

El promedio de cinco años del estado para ese período es de 1156 incendios forestales y 5893 acres quemados.

