SoCal Edison informa ‘actividad eléctrica’ cerca del inicio del incendio en Laguna Niguel

Southern California Edison dice que notificó a los reguladores estatales de servicios públicos que se detectó "actividad eléctrica" aproximadamente al mismo tiempo que comenzó un incendio forestal en las colinas sobre la costa del condado de Orange y rápidamente se quemó cuesta arriba en un vecindario.

El Incendio Coast se reportó el miércoles, alrededor de las 2:45 p.m., en Aliso Woods Canyon cerca de Laguna Niguel. Avivadas por los vientos del océano, las llamas atravesaron la espesa maleza del cañón y treparon por encima de la cordillera y arrojaron brasas esparcidas por el viento sobre las casas.

Al menos 20 casas quemadas. Unas 900 casas fueron evacuadas entre Laguna Niguel y la vecina ciudad de Laguna Beach.

Las autoridades no han determinado la causa, pero SoCal Edición confirmó que se informó "actividad eléctrica" aproximadamente cuando comenzó el incendio.

“Nuestros pensamientos están con los miembros de la comunidad cuyas casas han sido dañadas y aquellos que están siendo (o fueron) evacuados debido al Incendio Coastal y estamos coordinando con las agencias de bomberos según sea necesario para garantizar la seguridad de los bomberos”, dijo la empresa de servicios públicos en un comunicado. .

"Nuestra principal prioridad es la seguridad de los clientes, los empleados y las comunidades, por lo que continuamos mejorando nuestros esfuerzos de mitigación de incendios forestales mediante el fortalecimiento de la red, la conciencia situacional y prácticas operativas mejoradas".

SoCal Edison dijo que presentó un Informe de incidente de seguridad eléctrica (ESIR) inicial a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) que indica que la “actividad del circuito” ocurre “cerca del tiempo” a la hora informada del incendio, alrededor de las 2:45 p.m.

Los informes ESIR son necesarios para ciertos tipos de incidentes. El informe tiene como objetivo informar a la CPUC sobre la actividad del circuito para que la agencia pueda investigar.

Los equipos eléctricos se han relacionado antes con la ignición de los destructivos incendios forestales de California, que se propagan rápidamente con fuertes vientos. Las ráfagas de viento eran de 20 a 30 mph en el área de Laguna Niguel el miércoles.

El año pasado, la Comisión de Servicios Públicos del estado aprobó un acuerdo por el que se impusieron multas y sanciones por más de 500 millones de dólares a Southern California Edison por su papel en cinco incendios forestales en 2017 y 2018.

